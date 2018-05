Spread schizza sopra 300 | poi ripiega

Spread schizza a 320 punti poi ripiega. Piazza Affari riduce le perdite : Rallenta lo Spread tra Btp e Bund che scivola sotto la soglia dei 260 punti base, a 255 punti, con il rendimento del 10 anni italiano al 2,87%. In giornata il differenziale di rendimento aveva toccato ...

Tensione sui mercati. Spread schizza ma poi ripiega. Ue : 'Sia da lezione'. Ira Lega : Lo Spread tra Btp e Bund decennali ripiega a 282 punti base , con il tasso di rendimento sui titoli italiani al 3,10%. Precedentemente aveva toccato i 320 punti base . Il titolo italiano rende il 2,...

La rivincita di Di Maio e Salvini sullo Spread : "Il differenziale schizza - ora chiedete a Mattarella" : "chiedete a Mattarella... Fosse per me ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, al termine della riunione dei gruppi parlamentari, risponde ai cronisti sull'aumento dello spread."Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ...

Spread schizza a 320 punti. Piazza Affari in forte calo : Non si arresta la corsa dello Spread. Nel giro di pochi minuti, dopo aver aperto a 250 ed essere presto salito a 260, il differenziale tra Btp e Bund decennali è schizzato a 320 punti base,...

Oggi Cottarelli presenta la lista dei ministri. Lo Spread schizza oltre quota 300 - crolla la Borsa : In attesa della lista di ministri che Carlo Cottarelli presenterà Oggi al Colle, lo spread continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi ha superato quota 300 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio per il nostro Paese è quello di superare il tetto dei 63,5 miliardi di spesa per int...

Oggi Cottarelli presenta la lista dei ministri. Lo Spread schizza a 300 - crolla Piazza Affari : In attesa della lista di ministri che Carlo Cottarelli presenterà Oggi al Colle, lo spread continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto quota 300 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio per il nostro Paese è quello di superare il tetto dei 63,5 miliardi di spesa per in...

Spread schizza a 300 punti. Piazza Affari in forte calo : Non si arresta la corsa dello Spread. Nel giro di pochi minuti, dopo aver aperto a 250 ed essere presto salito a 260, il differenziale tra Btp e Bund decennali è schizzato a 300 punti base. Il...

Borsa -2 - 08% - Spread schizza a quota : Pesano le incertezze sulla situazione politica. Male in particolare i titoli bancari. Lo spread Btp-Bund chiude sui massimi di seduta a 235 punti base, livello che non si vedeva da fine 2013. Il ...

Spread Btp-Bund schizza a 230 pb : impennata di +20% intraday. Btp rende il 2 - 66% - top dal 2014 - : Gli sviluppi della crisi politica fanno ondeggiare lo Spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è schizzato a 230 punti base dai 206 della chiusura di venerdì.

Piazza Affari giù - Spread schizza a 166 : 18.06 Piazza Affari giù, spread schizza a 166 Piazza Affari peggiora nel finale e chiude registrando il maggior calo tra le Borse europee mentre lo spread tra Btp e Bund vola a quota 166 punti, ai massimi da 7 mesi.Pesano ancora i timori legati alla formazione del governo. In 7 giorni Milano ha perso il 2,9%. A fine seduta il Ftse Mib cede l'1,48% a 23.449 punti. Sotto pressione i bancari, i più colpiti dalle vendite. Male soprattutto Ubi e ...

Lo Spread schizza a 139 punti con l'ipotesi di un governo M5S-Lega : I mercati guardano con preoccupazione alle trattative per la formazione del nuovo governo, che ha visto decollare l'ipotesi di un esecutivo tra M5s e Lega: lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi ha aperto a 136,7 punti e in pochi minuti è schizzato a 139 punti. È il valore massimo registrato negli ultimi tre mesi. La chiusura di ieri era stata di 132 punti.In netto rialzo anche il rendimento dei decennali italiani, che segnano la ...