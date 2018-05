ilfattoquotidiano

: Spread, l’economista Arrigo: “Stavolta rischiamo davvero il default. Salvini e Di Maio a libro paga di Soros?” - fattoquotidiano : Spread, l’economista Arrigo: “Stavolta rischiamo davvero il default. Salvini e Di Maio a libro paga di Soros?” - nicola_atlante : RT @fattoquotidiano: Spread, l’economista Arrigo: “Stavolta rischiamo davvero il default. Salvini e Di Maio a libro paga di Soros?” https:/… - HSimonetta : RT @TutteLeNotizie: Spread, l’economista Arrigo: “Stavolta rischiamo davvero il default. Salvini e Di Maio a… -

(Di martedì 29 maggio 2018) “Quistavoltail”. Per il professor Ugo, docente di finanza pubblica all’Università Bicocca di Milano, la politica italiana stagiocando con il fuoco. “Loè salito molto velocemente e rischia di mettere in difficoltà il Paese più di quanto non sia accaduto nel 2011 – precisa – Si immagini che cosa sarebbe successo allora se, in piena crisi, avessimo deciso di andare a votare. Dove sarebbe arrivato lo?”, si chiedeche auspica di trovi la quadra su un nuovo governo. “Altrimenti è il suicidio economico degli italiani – conclude – Speriamo che le principali forze politiche sappiano farsi due conti. O che si prendano qualche economista che li sappia fare”. Intanto, secondo il professore, se Carlo Cottarelli non riuscisse a mettere assieme un esecutivo, lo scenario più probabile sarebbe un governo tecnico con un ...