Spread inarrestabile | sfonda quota 300 Bankitalia | “Da cosa dipendono le turbolenze dei

: Oggi su Democratica: - Riders e lavoratori digitali, le ns proposte per i nuovi diritti; - L’inarrestabile corsa d… - pdnetwork : Oggi su Democratica: - Riders e lavoratori digitali, le ns proposte per i nuovi diritti; - L’inarrestabile corsa d… - marco_scopigno : Questa mattina spread inarrestabile. Sembra il 2011! Valore SPREAD BTP Italia 10 anni - Bund di oggi aggiornato in… - fano_one : RT @EdoardoMartino: Come mai lo #spread continua la sua marcia inarrestabile e minacciosa nonostante il rassicurante #Cottarelli? Perché na… -

(Di martedì 29 maggio 2018). Dopo aver aperto a262.9, ai massimi da ottobre 2013, con il passare delle ore ha raggiunto314 punti base. Il rendimento dei nostri decennali è al 3,345%. Nonostante il presidente Mattarella abbia affidato l’incarico di formare il governo a Carlo Cottarelli, il quale conta “di presentare in tempi molto stretti la lista dei ministri”, probabilmente oggi, l’incertezza della politica italiana continua a destare preoccupazione. Incertezza che pesa anche su Piazza Affari che continua la sua corsa al ribasso. Dopo che l’indice Ftse Mib ha segnato -2,11% in apertura e l’All Share -1,96%, a circa un’ora e mezza dall’avvio degli scambi, il Ftse Mib cedeva il 3,55%. L’avvio in rosso questa mattina ha riguardato tutte le Borse europee, ma è Milano a segnare il dato peggiore. Le principali piazze del ...