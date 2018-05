Spread | il commissario Ue Oettinger | Mercati insegneranno agli italiani a votare

Spread OGGI OLTRE I 300 PUNTI/ Commissario Ue Oettinger shock : "Mercati insegneranno a italiani come votare" : SPREAD OGGI OLTRE i 300 PUNTI, il differenziale Btp Bund ancora in ascesa: fanno discutere le dichiarazioni del Commissario Ue Oettinger, "mercati insegneranno agli italiani come votare".(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:47:00 GMT)