Spread - ecco perché può colpire le tasche degli italiani : Lo Spread non è solo una questione di alta finanza. Nasce nei mercati finanziari, certo, ma il cerino rischia di restare nelle mani degli italiani. perché è già successo una volta. E?vari studi dimostrano il meccanismo di contagio dalla finanza all’economia reale....

Spread SOPRA 200/ Ecco l'unica mossa del Governo Conte per evitare un altro 2011 : Lo SPREAD ha sfondato quota 200. La situazione non è la stessa di sette anni fa, ma l'Italia rischia lo stesso di trovarsi in crisi nel medio termine.

Mutui - prestiti - titoli di stato : ecco quanto ci costerà lo Spread sopra quota 200 : Tutti gli scenari per l’aumento del differenziale tra il Btp italiano e il Bund tedesco. Le perdite in conto capitale per chi ha investito sui titoli di stato, il rialzo degli interessi sui Mutui indicizzati. L’impatto sistemico su banche e assicurazioni, che hanno in pancia titoli del nostro debito

Goldman Sachs : febbre Spread BTP-Bund - ecco di quanto potrebbe scendere l'euro : L'aumento delle tensioni sui mercati italiani - rinnovato nella sessione odierna con il balzo dello spread BTP-Bund oltre la soglia di 200 punti base - potrebbe avere ripercussioni sull'euro, anche se ...

Bond e Spread - ecco chi detiene il debito pubblico italiano : Una delle argomentazioni più gettonate da analisti e addetti ai lavori per spiegare la relativa calma dei mercati dopo il voto italiano è stata il fatto che Movimento 5 stelle e Lega...

BORSA E Spread/ Ecco perché è scattato l'allarme sull'Italia : La BORSA italiana è scesa, lo SPREAD è salito: colpa della messa in discussione dell’euro da parte di Lega e Movimento 5 Stelle? Non proprio, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:03:00 GMT)CARO FINANCIAL TIMES/ I (veri) barbari sono quelli che hanno già affamato la Grecia, di P. AnnoniI SOLDI PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO?/ Ecco come Lega e M5s possono trovarli, di C. Pelanda

Spread - ecco come i fatti politici ne influenzano l'andamento : Le incertezze sulla formazione del nuovo governo si riflettono anche sull'andamento dei titoli di Stato causando un sensibile aumento dello Spread