Spread Btp-Bund tocca i 260 punti in apertura | Milano in calo a -1 | 8%

Febbre da Spread : differenziale BTP-Bund tocca 260 punti : Teleborsa, - E' stata una giornata da dimenticare quella di ieri per i mercati finanziari che hanno pagato l'impatto di una incertezza politica bruciando oltre 60 miliardi di euro di capitalizzazione ...

Lo Spread vola oltre quota 260 Piazza Affari ancora in forte calo Sotto 'attacco' i Btp a breve : Il differenziale fra Btp e dieci anni e omologhi Bund tedeschi sale in apertura a 262.9, ai massimi da ottobre 2013. Il rendimento dei nostri decennali è al 2,93% Segui su Affaritaliani.it

Spread Btp/Bund ancora in rialzo - apre a 250 punti base : Dopo aver chiuso lunedì a 233 punti base, lo Spread tra Btp e Bund cresce ancora in apertura, segnando un differenziale di 250 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,82%.

Spread Btp-Bund in rialzo a 250 punti : 8.40 Continua a salire la tensione sui Titoli di Stato. Il differenziale tra Btp e Bund tedesco si attesta infatti a 250punti in avvio, a fronte dei 233della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è al 2,82%, il top dalla fine del 2013. Il rischio è il superamento del tetto dei 63,5 miliardi di spesa per gli interessi fissato dal Def, con conseguenze per i conti pubblici.

Spread OGGI - OLTRE 200 PUNTI/ Differenziale Btp-Bund alle stelle : colpa di Mattarella o di Lega-M5s? : Dopo aver aperto in calo fino a 190 PUNTI base, lo SPREAD torna a salire raggiungendo quota 230. Il caos politico sembra pesare molto sul Differenziale tra Btp e Bund(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:37:00 GMT)

Spread Btp-Bund schizza a 230 pb : impennata di +20% intraday. Btp rende il 2 - 66% - top dal 2014 - : Gli sviluppi della crisi politica fanno ondeggiare lo Spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è schizzato a 230 punti base dai 206 della chiusura di venerdì.

Nuova giravolta dello Spread Btp-Bund - differenziale torna a salire a 209 pb : Il presidente della repubblica ha respinto ieri il nome di Paolo Savona, un economista critico della moneta unica, in qualità di ministro dell'Economia.

Governo - Spread Btp-Bund apre in netto calo a 190 punti : Apertura in netto calo per lo spread tra Btp e Bund, a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. Intanto prosegue la ...

