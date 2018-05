SPREAD & ATTACCO DEI MERCATI E' la Bce il vero ' pilota' della crisi

Selfie & Told : la band SPREAD racconta il nuovo album “Vivi per Miracolo” : “Sfugge tra i rami radiosa/ Nascosta nell’ombra dietro di te/ C’è ciò che non riesci a vedere/ Un’altra realtà che ci rapirà/ Ma prova se puoi/ Appare dal nulla/ Dipinge le stanze/ Ti copre di rose/ Con nuove speranze/ Quante possibilità!” ? “Come nuovi” Sembrava non dovesse succedere mai. Sei anni dall’uscita di “C’è tutto […]

