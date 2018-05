Spread alle stelle | Bot ad alta tensione | Borsa affonda con le banche

Cottarelli al Colle alle 16.30. Lo Spread ha toccato i 320. LIVE | : Il presidente del Consiglio incaricato salirà al Colle con la lista dei ministri. M5S in piazza il 2 giugno. Salvini prende tempo con Berlusconi. Il Pd non voterà la fiducia. Commissario Ue Oettinger: ...

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini-Di Maio : “Spread era colpa nostra?” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

L'Italia sotto attacco : Spread sopra 320 | Salvini pronto a spaccare il centrodestra : Alleanza? Solo se cambio passo su Ue : "La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee". A chiarirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale spiega di non potersi alleare "con chi mi dice che l'Europa va bene così". E sottolinea che gli "piacerebbe moltissimo ricandidare Savona, non so se abbia voglia di rimettersi in gioco, ma per L'Italia sarebbe molto positivo, lui, Conte, Sapelli".--Toti: "No tecnici, centrodestra per risolvere problemi" -"No ...

