Spread alle stelle | Borsa in picchiata | Italia verso il disastro Quando Carlo Cottarelli

Spread OGGI - OLTRE 200 PUNTI/ Differenziale Btp-Bund alle stelle : colpa di Mattarella o di Lega-M5s? : Dopo aver aperto in calo fino a 190 PUNTI base, lo SPREAD torna a salire raggiungendo quota 230. Il caos politico sembra pesare molto sul Differenziale tra Btp e Bund(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:37:00 GMT)

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Risale lo Spread : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Borsa su - Spread in calo : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Governo - Cottarelli atteso al Colle. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Borsa su - Spread in calo : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Moody's mette l'Italia sotto l'osservazione - Spread alle stelle : golpe finanziario su Lega e M5s : Un terremoto che farebbe collassare prima le banche, e poi l'economia. La notizia arriva nella tarda serata di venerdì. La grande finanza si muove contro il governo di Lega e M5s , non ancora nato, e ...

"Spread arma in mano alle élite Giornali alla mercé della finanza" "Tifo Lega-M5S e Savona al Tesoro" : L'INTERVISTA - Ernesto Preatoni, noto imprenditore di fama internazionale, ad Affaritaliani.it: "Paolo Savona si merita di diventare ministro dell'Economia e oso dire che è l'unica personalità in Italia che può cambiare le cose" Segui su affaritaliani.it