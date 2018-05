Spread al top - il commissario Ue attacca : "Così l'Italia non voterà più i populisti" Da Salvini a Calenda è un coro di critiche : Secondo il commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger "lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti". Salvini: no alle minacce.

Allerta sicurezza nelle sedi istituzionaliSpread al top | Il Pd si astiene su fiducia : Allerta in vista delle manifestazioni di piazza del 2 giugno, in particolare a Roma. Moody's minaccia di declassare il nostro Paese. Di Maio: lo spread dimostra che il problema non siamo noi

Spread oltre 320 - al top dal 2013 Profondo rosso a Piazza Affari Moody's minaccia il taglio del rating : Non rallenta la corsa dello Spread che ha ora raggiunto quota 320 punti base, con un tasso di rendimento al 3,4%, per poi riassestarsi sui 310 punti. Il differenziale sui titoli biennali sfiora invece 300 punti con un rendimento superiore al 2%. Segui su Affaritaliani.it

Borsa - lo stop a M5S-Lega non ferma le vendite. Vola lo Spread - banche a picco : Il Ftse Mib è arrivato a guadagnare il 2% e poi è tornato a scendere, lasciando sul campo il 2% circa, con un rialzo dello spread, salito a 235 punti, i massimi da fine 2013. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, è sciVolato. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Spread Btp-Bund schizza a 230 pb : impennata di +20% intraday. Btp rende il 2 - 66% - top dal 2014 - : Gli sviluppi della crisi politica fanno ondeggiare lo Spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund è schizzato a 230 punti base dai 206 della chiusura di venerdì.

Governo - Cottarelli al Quirinale. Salvini : se Berlusconi lo vota stop alleanza. Borsa in rosso - Spread su : Alle 11.30 l’ex commissario alla spending review al Colle per ricevere l’incarico di formare un Governo dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Cautela del leader leghista sull’ipotesi di un’alleanza elettorale con il M5S: «Vedremo, valuteremo sui progetti». E lancia l’idea di una legge elettorale in Parlamento targata M5S-Lega. La Borsa vira in rosso e lo spread torna a salire a 205...

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it

Lo Spread sfonda i 210 punti - al top da oltre 4 anni. A Piazza Affari banche ko : Le tensioni politiche alimentano l'incertezza degli investitori e tengono in scacco i titoli delle banche. Gli altri listini del Vecchio Continente sono in aumento. Osservati speciali i tecnologici nel giorno del Gdpr. Petrolio -2%...

Allarme Fitch su governo piega Milano. Spread a 180 - al top da ottobre : Lo stacco dei dividendi incide per l'1,74% sull'indice e pesa sulla Borsa nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e M5S. Intanto, Fitch lancia l'Allarme a sul possibile esecutivo. Ancora vendite sui titoli di Stato: rendimenti ai massimi da oltre un anno ...

Spread chiude a 165 punti - top da ottobre : ANSA, - ROMA, 18 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund aggiorna ancora i massimi e chiude a 165 punti base, il livello più alto da ottobre scorso. Il rendimento del decennale italiano è al 2,22%. 18 maggio ...

Spread Btp a 160 punti base - top da 4 gennaio scorso : Procede la corsa al rialzo dello Spread tra il Btp e il Bund. Il differenziale di rendimento tocca i 160 punti base, il livello più alto dal 4 gennaio scorso. Il tasso sul titolo decennale del Tesoro ...