Spread a 260 punti | massimi da ottobre 2013 Piazza Affari in forte calo

Oggi Cottarelli presenta la lista dei ministri. Spread a 260 - è record dal 2013. Giù la Borsa : In attesa della lista di ministri che Carlo Cottarelli presenterà Oggi al Colle, lo Spread continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi ha superato la soglia dei 260 punti e si è attestato a quota 262, ai massimi dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio per il nostro P...

Lo Spread apre a 250 - poi vola a 260. Valore più alto dalla fine del 2013 : Apertura ancora in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, che stamattina supera la soglia dei 250 punti per poi volare a 260, il top dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio, per l'Italia, è di superare il tetto dei 63,5 miliardi di spesa per interessi fissato dal Def, con conseguenze immediate per i nostri conti pubblici. Il rendimento del decennale si attesta al 2,9%.

