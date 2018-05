SPORT | IL 4 GIUGNO GLI STATI GENERALI IN BASILICATA

Sky SPORT Vetrina DTT - Palinsesto dal 28 Maggio al 3 Giugno 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport . Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374...

Sky SPORT Vetrina DTT - Palinsesto dal 28 Maggio al 3 Giugno 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport . Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazione LCN 374...

Il ruolo dello scouting in un club : il 9 giugno il nuovo corso TechSPORT : Techsport.it, il primo sito italiano specializzato nella formazione in ambito calcistico, dà appuntamento al 9 giugno per un corso destinato ad approfondire tematiche importanti quali scouting e match analysis, ormai diventati centrali nei club di ogni livello. L’iniziativa, che si terrà presso l’Hotel Michelangelo di Milano, a due passi dalla Stazione Centrale, viene organizzata con […] L'articolo Il ruolo dello scouting in un ...