Spenti i “tutor” in autostrada | la sentenza diventa esecutiva

: ?? È ufficiale: saranno spenti tutti i tutor in autostrada - repubblica : ?? È ufficiale: saranno spenti tutti i tutor in autostrada - fattoquotidiano : Autostrade, “Tutor spenti dopo sentenza che ha dato ragione a un imprenditore sulla paternità del brevetto” - Corriere : Autostrade, spenti i tutor: da metà luglio il nuovo sistema di rilevazione -

(Di martedì 29 maggio 2018) Dopo aver condannato Autostrade per contraffazione del brevetto dei tutor, il tribunale ha rigettato anche il ricorso per la sospensione dell’esecutività dellache quindi èimmediatamente applicabile. Come stabilito dalla Corte d'Appello di Roma il sistema va immediatamente fermato e rimosso.