Special Olympics | 50 anni di Solidarietà in Musica

Presentata in FIGC la XVIII Special Olympics European Football Week : Fabbricini presenta in FIGC la XVIII special Olympics European Football Week: “il calcio è una delle espressioni più forti che ci siano in campo sportivo per socializzare e per sentirsi tutti partecipi di questo mondo” “Credo che sia un motivo di orgoglio per il calcio italiano essere il padrone di casa per questa iniziativa di oggi. Presentare qui la European Football Week è motivo di orgoglio e di dovere perchè è importante far ...