Spazio | nuove tecnologie per migliorare la vita sulla Terra 

(Di martedì 29 maggio 2018) Dai satelliti di osservazione che forniscono informazioni alle organizzazioni umanitarie fino alla ricerca medica e alla microgravità che può essere utilizzata perl’assistenza sanitaria: arrivano dallolein grado dilaTerra. Le possibilita’ di sviluppo sostenibile offerte dalla ricerca aerospaziale saranno al centro di uno dei primi incontri ProEsof, gli eventi collaterali organizzati come tappe di avvicinamento all’Euroscience Open Forum che nel 2020 trasformera’ Trieste nella capitale europea della Scienza. La conferenza “Space technologies we can use to improve life on Earth”, ovvero lespaziali che possiamo usare perlaTerra, sara’ tenuta il 1 giugno alle 17 all’Osservatorio Astronomico di Trieste dalla professoressa Danielle Wood, gia’ ...