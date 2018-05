Sparò e uccise ladro nel suo ristorante | rinviato a giudizio

Forlì - uccise la figlia disabile e si Sparò : morto dopo 5 giorni : E' morto, dopo cinque giorni in ospedale, Francesco Giacchini, il 73enne che il 12 aprile, a Meldola nel Forlivese, ha prima ucciso la figlia 44enne, disabile dalla nascita, per poi spararsi in testa. ...