Sondaggi politici | M5S e Salvini | 56 motivi per andare al voto insieme

Blastingnews

(Di martedì 29 maggio 2018) Il ritorno alle urne è un dato di fatto. Inizio 2019 o, più realisticamente, a settembre di quest'anno. A tracciare le coordinate è stato Carlo Cottarelli, incaricato dal presidente Sergio Mattarella VIDEO per la formazione di un nuovo esecutivo dopo l'esperienza fallimentare del professor Giuseppe Conte. Il naufragio per il governo del cambiamento cit. Di Maio è avvenuto al largo della Sardegna, dove Paolo Savona è stato mantenuto prigioniero di poche ma significative parole, pronunciate a voce e verbalizzate sul libro della discordia. A nulla è servita l'ultima missiva, gli eventi erano precipitati in precedenza, per poi deflagrare in un drammatico pomeriggio al Colle, dove si è materializzato perfino il fantasma dell'impeachment. La verita' deiAll'indomani della domenica più lunga della recente storia repubblicana, l'Italia si è svegliata con una sola ...