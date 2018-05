Smile House in Italia – Dona una vita di Sorrisi con un sms al 45586

wittytv

Labbro leporino, campagna Smile House in Italia

(Di martedì 29 maggio 2018) Dal 27 maggio al 17 giugno è attiva la campagna sms solidale “inunadi” per garantire ai bambini nati incon malformazioni al volto le lunghe cure necessarie attraverso un percorso multidisciplinare in un’unica struttura. Il numero solidale a cui inviare sms e chiamate è il. Basta un sms o una telefonata per ricostruire, fisicamente e psicologicamente, il sorriso di un bambino nato con gravi malformazioni al volto. Fondazione OperationOnlus, attiva da quasi 20 anni nel trattamento di patologie congenite cranio-maxillo-facciali, lancia la campagna sms solidale “inunadi”, al fine di ottimizzare e potenziare, anche sul territorio nazionale, il trattamento di malattie serie e invalidanti come la palatoschisi, la labiopalatoschisi e la labioschisi, comunemente nota come labbro ...