smart presenta ‘ready to charge’

Italia colpita dal nuovo virus Android di maggio : smartphone coinvolti e come si presenta : Si sta diffondendo rapidamente un nuovo virus Android, che a quanto pare vede proprio nell'Italia uno dei Paesi maggiormente a rischio secondo alcune segnalazioni. Dopo quello riportato poco più di due settimane fa sulle nostre pagine, in riferimento ad un malware apparso soprattutto a livello app, oggi tocca esaminare un'altra minaccia concreta che sta sbarcando in Europa e che a quanto pare ha coinvolto una lunga serie di smartphone di fascia ...

Now Tv si rinnova e presenta la smart Stick : ecco quanto costa : Questi primi tre ticket possono essere acquistati in combinazione: due ticket a '14,99 al mese, tre ticket a '19,99 al mese, Infine, il Ticket Sport dà accesso a 23 canali dedicati allo Sport per ...

Lecce - Il Distretto dell'Innovazione presenta la smart Working Week : 21 - 25 maggio eventi gratuiti e free desk : Giovedì 24 alle 17.30 si continua con il DigitalDrink – Bitcoin, Altcoin e I.C.O: scopri i segreti del mondo delle criptovalute organizzato da Sellalab. Venerdì 25 a chiusura della settimana dello ...

Link video presentazione OnePlus 6 del 16 maggio : orario e diretta streaming PC e smartphone : Oggi 16 maggio è il giorno di presentazione di OnePlus 6, che potrete chiaramente seguire in diretta streaming comodamente seduti sulla vostra poltrona preferita, o dove più vi farà piacere. Se non siete riusciti ad accaparrarvi il biglietto per presenziare all'evento di Londra (che vi avrebbe dato diritto ad una borsa stracolma di gadget tecnologici, ma questa comunque è un'altra storia), potrete pur sempre arrangiarvi da casa, ricordando che ...

smartSHOW 3D : il software professionale per tutte le presentazioni : Se state cercando un software per la creazione di Slideshow, professionale e facile da utilizzare, SmartSHOW 3D è il programma che fa al caso vostro. Analisi Preliminare SmartSHOW 3D è uno dei software prodotti da AMS e presenta un’interfaccia semplice e con pieno supporto alla lingua Italiana. L’idea dietro SmartSHOW 3D era quella di creare un programma professionale, pieno dunque di funzioni e versatile, senza però rendere il complesso il suo ...

Elenco Xiaomi degli smartphone in presentazione : c’è pure il Mi7 Lite : Che il marchio Xiaomi stia prendendo il volo in Europa e negli USA è cosa ormai assodata, come confermato dalla lunga lista dei device in via di presentazione. Lo riporta con dovizia di particolari il portale 'KillingFeatures', fornendo anche un Elenco completo dei dispositivi che il produttore cinese annuncerà da qui alla fine del 2023 (molti di questi potrebbero anche essere ufficializzati molto prima, già nel corso del 2018). Tra i ...

Lenovo Z5 : il nuovo smartphone presenta importanti novità : In questi giorni sono trapelate moltissime notizie in merito al noto marchio Lenovo, che durante questi ultimi tempi si era letteralmente 'ritirato' dalla scena del commercio. Le indiscrezioni però dicono proprio che questo silenzio sia attribuito all'impegno per questo nuovissimo progetto. Si tratterebbe di uno smartphone unico nel suo genere, decisamente diverso dai dispositivi precedenti della stessa società, che verrà presentato al pubblico ...

ASUS presenta ZenFone Live L1 - uno smartphone di fascia bassa con Android Go : ASUS ha da poco presentato in Indonesia il suo nuovo smartphone ZenFone Live L1: uno smartphone entry level con Snapdragon 425 e riconoscimento facciale. L'articolo ASUS presenta ZenFone Live L1, uno smartphone di fascia bassa con Android Go proviene da TuttoAndroid.

LG pronta a presentare il suo smartwatch ibrido LG Watch Timepiece : Amate il mondo degli smartWatch ma non volete perdere la sensazione degli orologi vintage? LG sta per presentare per voi LG Watch Timepiece. L'articolo LG pronta a presentare il suo smartWatch ibrido LG Watch Timepiece proviene da TuttoAndroid.

Sony presenta X Mount e trasforma gli smartphone Xperia in una PS4 portatile : Sony X Mount è un nuovo un dispositivo studiato per migliorare l'esperienza della feature Remote Play della Sony PlayStation 4. Scopriamo come funziona L'articolo Sony presenta X Mount e trasforma gli smartphone Xperia in una PS4 portatile proviene da TuttoAndroid.

MONDOVI'/ Il Comune diventa "smart" e giovedì 26 presenta i nuovi servizi : Alle ore 11, nella sala Consiglio del Palazzo municipale, verranno illustrate le applicazioni "Municipium" e "MyProteo", la Carta d'Identità Elettronica in corso di attivazione e la pagina Facebook ...

Vodafone presenta TOBi e regala il primo mese di Vodafone smart e Vodafone Pro : Vodafone presenta ufficialmente l'assistente digitale TOBi, disponibile presso tutti i canali di assistenza dell'operatore. Nel frattempo Vodafone regala il primo mese e il costo di attivazione delle offerte Vodafone Smart e Vodafone Pro, ma a una condizione. L'articolo Vodafone presenta TOBi e regala il primo mese di Vodafone Smart e Vodafone Pro proviene da TuttoAndroid.

Presentato Fitbit Versa - lo smartwatch economico ispirato a Pebble compatibile anche con Windows 10 Mobile : [Aggiornamento1 16/04/2018] Le spedizioni del Fitbit Versa sono ufficialmente aperte per il mercato italiano. Articolo originale, Fibit ha annunciato questo pomeriggio Versa, il nuovo smartwatch inspirato a Pebble che va a correggere tutti i difetti dello Ionic pur costando di meno. Il Fitbit Ionic, infatti, non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati dall’azienda che ha pensato bene di presentare, a soli sette mesi di ...

Xiaomi presenta Amazfit Antelope Light Sport Shoes/ Scarpe smart ed economiche con il chip contapassi : Xiaomi presenta Amazfit Antelope Light Sport Shoes: Scarpe smart ed economiche con il chip contapassi. La nota azienda di elettronica cinese, produce ora anche Scarpe(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:38:00 GMT)