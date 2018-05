Sicilia | ufficio stampa Regione | ex presidente Crocetta condannato per diffamazione 2

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - L’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta è stato condannato per diffamazione dal Tribunale civile di Palermo. A citarlo in giudizio erano stati i giornalisti Piero Nicastro e Gioacchino Felice, che facevano parte dell’ufficio stampa della Regione smante

Sicilia : M5S fuori da ufficio presidenza antimafia - 'ennesimo inciucio Pd-maggioranza' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "L’ennesimo inciucio del Pd con la maggioranza tiene fuori il M5S dall’ufficio di presidenza della commissione antimafia. E' chiaro che siamo una forza politica scomoda, che fa paura". Così i deputati del M5S all'Ars commentano l’esito della votazione per l’elezione de

Ex governatore Siciliano Crocetta indagato per abuso d'ufficio : L'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta è indagato insieme a una ventina di persone, tra cui funzionari regionali e il dirigente Maurizio Pirillo, per la gestione dell'emergenza ...