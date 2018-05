Sicilia | 53 mln per rinnovo contratti regionali | pronte direttive 2

Sicilia : 53 mln per rinnovo contratti regionali - pronte direttive : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Riclassificazione e riqualificazione del personale, progressioni economiche, rappresentanze sindacali unitarie, sedi virtuali di lavoro, merito e produttività. Sono questi i punti fondamentali del rinnovo del contratto dei regionali Siciliani concordati tra i sindacati

Agricoltura : 70 mln per 40 progetti di ammodernamento aziende Siciliane : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Sono 40 le istanze, di agricoltori, piccole e medie imprese e grandi imprese siciliane ammesse a finanziamento nell'ambito della Misura 4.2 del Psr 2014-2020 per un totale di 70 milioni di euro. La graduatoria, disponibile sul sito dell'assessorato regionale all'Agrico

Sicilia : M5S - torrenti a rischio esondazione ma al palo ci sono 6mln : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Il M5S all'Ars lancia l'allarme sul rischio esondazione dei torrenti Siciliani e punta il dito contro il commissario al dissesto idrogeologico Maurizio Croce e i 6 milioni di fondi Pac per la manutenzione inutilizzati. "Un rimpallo di responsabilità vergognoso tra Regio

Sicilia : Musumeci - previsti 365 mln per le fasce più deboli : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - In questa finanziaria "abbiamo posto una grande attenzione sul fronte su cui ci siamo impegnati, quello del welfare. Complessivamente sono previsti 365 milioni di euro per le fasce più deboli. Di questi, abbiamo previsto 271 milioni di euro per i disabili gravi e gravis

Sicilia : Musumeci - 84 mln euro fondi Irifs per imprese : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo tentato di restituire, e in parte ci siamo riusciti, l'Irfis alla sua naturale vocazione e funzione. Mancavano 53 milioni al patrimonio dell'Irfis". Così il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci parlando con i giornalisti dopo l'approvazione della

Sicilia : in bilancio Regione tagli all'Ars per 4mln : Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - Quattro milioni di euro in meno per le spese dell'Assemblea regionale Siciliana. E' quanto previsto nel bilancio 2018 che porta le spese da 143 milioni nel 2017 a 139 milioni.

Sanità : un mln ingressi in pronto soccorso Sicilia - Razza 'pronto piano sicurezza' : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Il sistema sanitario regionale è fatto di persone competenti e capaci e, nonostante gli attacchi vili subiti, assiste migliaia di cittadini: solo nel 2017 sono stati quasi un milione quelli accolti nelle strutture di guardie mediche e di pronto soccorso. Tutto questo

Sanità : un mln ingressi in pronto soccorso Sicilia - Razza ‘pronto piano sicurezza’ : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Il sistema sanitario regionale è fatto di persone competenti e capaci e, nonostante gli attacchi vili subiti, assiste migliaia di cittadini: solo nel 2017 sono stati quasi un milione quelli accolti nelle strutture di guardie mediche e di pronto soccorso. Tutto questo lavoro si regge sulle spalle degli operatori della Sanità. Dai cittadini ci aspettiamo un messaggio attivo e di partecipazione per ...

Scuola : Musumeci - oltre 272 mln di euro per edilizia scolastica in Sicilia : Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Nei prossimi mesi metteremo in campo 272,5 milioni di euro per l’edilizia scolastica. Si tratta di oltre 82 milioni di euro di fondi europei e 190 milioni da fondi dello Stato in forza di un decreto legge del 2013". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, N

Sicilia : Ars sopprime i D6 - Miccichè 'risparmi per oltre 2mln' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Soppressi i contratti D6 all'Ars. A deciderlo è stato il Consiglio di Presidenza riunitosi questa mattina e che ha stabilito di far decadere i contratti con i quali i gruppi parlamentari avevano assegnato incarichi a tempo determinato a circa 80 persone. Una decisione

Rifiuti : M5S - 107 mln di fondi Ue per la Sicilia congelati per assenza piano Regione : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "La Sicilia potrebbe beneficiare di 107 milioni di fondi Ue per investire nell'industria del Rifiuti, ma queste somme sono congelate per cause imputabili solo ed esclusivamente alla Regione Siciliana". A puntare il dito contro l'immobilismo della Regione è il M5S all'A