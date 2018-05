Short Track | Arianna Fontana ci ripensa “Non mi ritiro A Pechino 2022 | ho la stessa

oasport

(Di martedì 29 maggio 2018) Notizia inaspettata: arriva l’estate, ma dagli sport invernali possono gioire i tifosi italiani, che quest’anno si sono goduti le Olimpiadi di PyeongChang. In particolare possono esultare coloro che volevano ancora vedere in pista: il fenomeno delloazzurro ha deciso di andare avanti per altri quattro anni. Niente, obiettivo Giochi di. L’azzurra è stata intervistata da Repubblica: “Ho riscoperto, dopo tanto tempo, la noia. La voglia di alzarmi dal divano per tornare ad allenarmi” e “Sono convinta di poter fare ancora meglio, se Finanza, federazione e Coni accetteranno le mie condizioni, se mi daranno garanzie e sicurezze. Voglio ancora Anthony al mio fianco, ovvio”. Prosegue: “Posso continuare per altri quattro anni. Nel 2014 non credevo di poter fare un altro quadriennio, e invece… Un ...