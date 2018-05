Shoah | morto Alberto Mieli | era uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018) E’a Roma, all’età di 93 anni,, unoex deportatiad. “Non c’è ora del giorno o della notte in cui la mia mente non vada a ripensare alla vita nei campi, a quello che i miei occhi sono stati costretti a vedere”, aveva scrittonel libro “Eravamo ebrei. Questa era la nostra unica colpa”, pubblicato nel 2015. “Pur soffrendo terribilmente, è stato capace di essere guida e riferimento per i più giovani – ha detto la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello – dedicando la sua vita a tramandare la memoria a testimoniare gli orrori dellasenza perdere l’ironia e il sorriso”., nato a Roma il 22 dicembre 1925, venne cacciato dalle scuole a causa delle leggi razziali, catturato dai fascisti e dalla Gestapo e deportato aBirkenau non ...