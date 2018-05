Serie tv 2018 e 2019 | il calendario con le date delle premiere USA

Basket - Playoff Serie A 2018 : Goudelock show nel finale e Milano va sul 2-1 contro Brescia : Grazie ad un ottimo finale e soprattutto ad uno straordinario Andrew Goudelock, l’Olimpia Milano si riprende il fattore campo nella semifinale Playoff contro la Germani Brescia. La squadra di Simone Pianigiani si impone 80-74 e si porta sul 2-1 e fra due giorni avrà già il primo match point per qualificarsi alla finale sempre in casa dei Bresciani. E’ proprio l’ex Los Angeles Lakers il grande protagonista del successo milanese. ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega vota unanime per risoluzione contratto MediaPro : L'Assemblea di Lega Serie A di calcio ha deciso: i rappresentanti dei 17 club della massima Serie, le tre squadre retrocesse non potevano esprimersi sulla materia, hanno votato all'unanimità la delibera di risoluzione espressa del contratto con MediaPro in sette giorni. Passa quindi la linea portata avanti dal commissario straordinario della Lega, Giovanni Malagò e del presidente Gaetano Micciché. Durante la riunione, il ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - la lettera di MediaPro con volontà di rispettare il contratto : Milano, 28 maggio 2018 Oggetto: Invito a presentare offerte per i Diritti audiovisivi del campionato di Serie A pacchetto esclusivo a pagamento per il territorio italiano per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 riservato agli Intermediari Indipendenti pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 6 gennaio 2018 I termini con iniziale maiuscola qualora non diversamente specificat...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio si conta - MediaPro appesa a un filo : C'è ottimismo nel fronte che spinge per la risoluzione del contratto con MediaPro, ma è ancora incerto l'epilogo dell'assemblea della Lega Serie A chiamata oggi pomeriggio (alle 15) a esprimersi per la terza volta in una settimana sul rapporto con gli spagnoli. Al gruppo dei 10 club, guidati da Juventus e Roma, che vogliono chiudere subito con l'intermediario indipendente, riprendersi i Diritti tv del campionato e riaprire la ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Haynes trascina Venezia sull’1-1. Trento sfiora l’incredibile rimonta : Tutto in parità. Come nell’altra semifinale, anche Venezia e Trento sono sull’1-1. La Reyer si impone per 80-77 in una pazza gara-2 e riesce a riscattare la sconfitta di due giorni fa. Una vittoria fondamentale per i campioni in carica, che restano in vita nella Serie, anche se la Dolomiti avrà due partite in casa dove giocarsi la qualificazione alla finale Scudetto. Marquez Haynes è il grandissimo protagonista della serata. Super ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : la finale sarà Colorno-Valsugana. Schiantate Villorba e Bologna : Senza storia le due semifinali del campionato di Serie A di Rugby femminile: il Colorno ha battuto il Villorba per 34-8, mentre il Valsugana, dopo aver asfaltato il Frascati nel barrage, ha riservato lo stesso trattamento al Bologna, dominato a domicilio per 0-71, marcando, una volta di più, la netta differenza tra girone Nord e girone Centro-Sud. Domenica 2 giugno, sul campo neutro di Calvisano, la finale più attesa tra Colorno e Valsugana. In ...

Baseball - Serie A1 2018 : volano Rimini e Bologna - squillo playoff del Città di Nettuno : Prendono il largo in testa alla classifica della Serie A1 l’UnipolSai Bologna e il Rimini. La squadra dei pirati liquida con due vittorie il San Marino. Gara1 è un monologo neroarancio con la T&A che paga un Jimenez fuori fase che subisce 8 valide in 4 inning lanciati. Dopo il vantaggio sammarinese al primo attacco il lineup di Ceccaroli si scatena trascinata da Freddy Noguera (4/5) e Romero (3/4 e 3 Rbi). Bene anche Ruiz e Bassani sul ...

Diretta/ 500 Miglia Indianapolis 2018 : streaming video e tv - l'albo d'oro (Indycar Series) : Diretta 500 Miglia Indianapolis 2018: info streaming video e tv, vincitore e orario della 102 edizione della storica manifestazione nell'Ovale americano. Sato replicherà il successo 2017?.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:42:00 GMT)

Baseball - Serie A1 2018 : 41 valide in due partite per Bologna : Di nuovo prestazione offensiva monstre dell’Unipolsai a Nettuno (41 valide in totale nelle due gare: 6 doppi, un triplo e 2 fuoricampo stasera), che vince anche gara2 col City, col risultato di 12 a 5. Una importante doppietta esterna per i bolognesi che restano alla pari del Rimini al primo posto in classifica. Impressionante e da sottolineare la prova con il bastone di Josè Flores, che ha chiuso il doppio match sul Tirreno con un ...

Baseball - Serie A1 2018 : sweep Pirati Rimini - la T&A nei guai : Giusto partire dagli sconfitti nel secondo derby di campionato che sorride ancora ai Pirati (1-0). Perchè la T&A perde la sesta partita nelle ultime otto (sempre sconfitta con le prime tre), ma soprattutto perde Erik Epifano. L’interbase si è infortunato al sesto inning correndo verso la prima, è stato portato in dug-out a spalle dai suoi compagni e la sua sofferenza a fine partita anticipava la diagnosi: strappo muscolare e quasi ...

Baseball - Serie A1 2018 : Nettuno City sepolto da 19 valide : Manifesta superiorità al settimo inning, con il risultato di 15 a 1, per l’Unipolsai, contro il Nettuno City. I bolognesi sono partiti aggressivi, di fronte a un lanciatore accreditato come Misell (10 valide concesse, e 9 punti, in tre inning) e ha risolto la partita in pratica in sole tre riprese di gioco. Al primo inning, tre valide hanno fruttato vantaggio biancoblù, battuto da Marval. Al cambio di campo, una valida dell’ex Buffa ...

