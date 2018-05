Serie B | Red Bull B-Best | via alle votazioni finali

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

RED BULL CLIFF DIVING WORLD SerieS : LA CORSA AL TITOLO INIZIA DALLA PORTA DELL'INFERNO IN TEXAS - USA - : ... voglio mantenere al massimo le mie performance per rimanere nella Top 3, dimostrando che posso competere ad altissimi livelli, alla pari con i più grandi campioni di questo sport." La WORLD SERIES ...

Red Bull Cliff Diving World Series : la corsa al titolo inizia dalla porta dell’inferno [GALLERY] : Sabato 2 giugno in Texas prende il via il campionato mondiale di tuffi dalle grandi altezze, in diretta streaming sui canali Red Bull. In gara anche l’italiano Alessandro De Rose, al suo debutto da atleta titolare L’attesa è terminata: sabato 2 giugno la Red Bull Cliff Diving World Series si prepara ad emozionare il pubblico di tutto il mondo! Dopo un’edizione 2017 ricca di sorprese e risultati inaspettati, durante la quale Jonathan Paredes ha ...

BOOM! Andrea Delogu e Gabriele Corsi in predicato per Quelli che il Calcio Serie B : Gabriele Corsi Vi abbiamo annunciato il probabile arrivo di Quelli che il Calcio, nella sua versione “Serie B“, nel sabato pomeriggio di Rai 2. Ciò che manca all’appello sono i conduttori. Nonostante non vi siano certezze, nè sul programma nè sui conduttori, al momento sono in predicato per la conduzione dello show Andrea Delogu, già volto della rete con Stracult, e Gabriele Corsi. Continuerebbe, dunque, l’incredibile ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Haynes trascina Venezia sull’1-1. Trento sfiora l’incredibile rimonta : Tutto in parità. Come nell’altra semifinale, anche Venezia e Trento sono sull’1-1. La Reyer si impone per 80-77 in una pazza gara-2 e riesce a riscattare la sconfitta di due giorni fa. Una vittoria fondamentale per i campioni in carica, che restano in vita nella Serie, anche se la Dolomiti avrà due partite in casa dove giocarsi la qualificazione alla finale Scudetto. Marquez Haynes è il grandissimo protagonista della serata. Super ...

Serie B - Red Bull B-Best : Noppert vince il contest dell'ultima giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 42ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Incredibile Fondi - non ha intenzione di presentarsi per la gara di ritorno dei playout di Serie C : La Racing Fondi esprime tutta la propria indignazione per l’eliminazione della Berretti, avvenuta in seguito ad un assurdo e inadeguato regolamento. I nostri ragazzi si sono classificati primi a pari merito con il Catania, esattamente con gli stessi valori numerici. In virtù di questa classifica si è deciso di effettuare un primitivo sorteggio tra le due squadre e la sorte ha premiato gli etnei: una decisione quantomeno discutibile, se non ...

Parma in Serie A : Lucarelli ancora stenta a crederci! : Parma promosso in Serie A al termine di una cavalcata clamorosa, culminata con un’ultima giornata al cardiopalmo nel testa a testa col Frosinone “C’e’ stato un grande senso di appartenenza da parte della città e dei giocatori e abbiamo intrapreso un percorso davvero importante, perché anche nei sogni più belli non potevamo pensare di tornare in A in tre anni. Se me l’avessero detto non ci avrei creduto. Avevo paura, ...

«Tredici 2» : prepariamoci a una Serie molto diversa : Tredici ha conquistato il pubblico ed è diventata un fenomeno mondiale grazie alla storia di Hannah Baker, una liceale suicida che svela, puntata dopo puntata, le tredici persone che l’hanno portata a togliersi la vita. Era un teen drama dai toni thriller, con una suspense ben calibrata e guidata dalla voce narrante della protagonista, che aveva lasciato ai tredici «prescelti» alcune audio cassette dove spiegava il loro ruolo nella sua ...

Tredici 2 - il cast della Serie più seguita dagli adolescenti : Personaggi e interpreti della serie tv Tredici : dal 18 maggio la seconda stagione su Netflix 17 maggio 2018

Red Bull Cliff Diving – Atlete e mamme : ecco chi sono le Wonder Women della World Series : Atlete, mamme multitasking, insegnanti e performer: sono le straordinarie donne che si tuffano da oltre 20 metri. ecco le quattro favorite al titolo mondiale 2018 La Red Bull Cliff Diving World Series sta per tornare e con essa anche la Women’s World Series, il circuito dedicato alle tuffatrici più coraggiose del mondo. Sabato 2 giugno 15 atleti e 10 Atlete sono pronti a spiccare il volo dalle piattaforme poste a 27 metri di altezza per gli ...

Serie B - Red Bull B-Best : Pesce vince il contest della 41ª giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 41ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Manifest di Robert Zemeckis è la Serie erede di Lost? Video trailer tra voli misteriosi e un cast corale : Ad un primo sguardo il trailer di Manifest ha come effetto immediato quello di presentarsi idealmente come serie erede di Lost: per chi ha seguito il format ABC che ha rivoluzionato il linguaggio televisivo è impossibile non ricondurre la storia dei protagonisti di un volo aereo circondato dal mistero alla saga dei naufraghi dell'Oceanic 815. Ma quella della serie prodotta da Robert Zemeckis per NBC, in onda sull'emittente statunitense il ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Salvezza - ci crediamo» : FIRENZE - "Un risultato importante, visto che era una partita da dentro o fuori, e sapevamo di giocarci molto, contro una grande Fiorentina che era motivata e doveva fare punti ". Così il tecnico del ...