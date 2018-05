Serie A Jankto contro l' Udinese | «Noi schiavi in ritiro»

tuttosport

: Serie A Udinese, Jankto: «In ritiro ci siamo sentiti schiavi» - salvione : Serie A Udinese, Jankto: «In ritiro ci siamo sentiti schiavi» - MattiaMallucci : Serie A Udinese, Jankto: «In ritiro ci siamo sentiti schiavi» - FansCalcio : Serie A Udinese, Jankto: «In ritiro ci siamo sentiti schiavi» -

(Di martedì 29 maggio 2018) UDINE - "In questa stagione siamo stati più di due mesi in albergo, il peggiore di Udine, con bagni sporchi. E ci siamo sentiti come, non potevamo nemmeno vedere i figli e alcuni di noi erano ...