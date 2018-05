Serie A | il peso delle big in tv | con le prime 10 in campo ascolti a +139%

Il peso della retrocessione : quanto impatta la Serie B sui conti dei club : A 90' dalla fine, la lotta salvezza resta apertissima: ecco che impatto può avere la retrocessione sui conti L'articolo Il peso della retrocessione: quanto impatta la Serie B sui conti dei club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Una Serie di sfortunati eventi : Il Carosello Carnivoro lascia in sospeso - concludendo una stagione convincente : Si conclude con un cliffhanger la seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi, che arriva al termine delle avventure vissute dai Baudelaire nel Carosello Carnivoro, 9° romanzo della serie scritta da Lemony Snickett. Ma per arrivare a questo punto è stato necessario fare un passo indietro, alle origini di VFD.

5 Serie tv che hanno lasciato trame in sospeso : La capacità di un buon narratore seriale molte volte sta nella sua capacità di seguire i vari fili della trama senza perdere mai il quadro generale e senza lasciare che si annodino al punto da diventare incomprensibili. C’è chi ci riesce e c’è chi no, c’è chi è più bravo e chi meno, ci sono serie che fanno del mistero costante la loro ragione di vita, tipo Lost, e altre che invece puntano alla chiarezza sempre e comunque. In questo elenco ...

Il finale di Criminal Minds 13 lascia col fiato sospeso e due possibili morti - ma la Serie è ancora a rischio cancellazione : Attenzione: l'articolo contiene spoiler sul finale di Criminal Minds 13. La tredicesima stagione di Criminal Minds si è conclusa con un grosso cliffhanger che rischia di fare infuriare i fan, qualora la serie non fosse rinnovata. Il network CBS ha infatti annunciato quali show torneranno nella prossima stagione, e tra questi non vi è il longevo crime in onda dal 2005 negli Stati Uniti. Nel finale di Criminal Minds 13, dal titolo ...

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il ricorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...

Serie A Udinese - ritiro sospeso. Lasagna in dubbio per Napoli : UDINE - Nove sconfitte di fila e una della gare più difficile della stagione all'orizzonte, la trasferta di Napoli. L' Udinese ha comunque deciso di sospendere il ritiro. Da segnalare che Kevin ...

Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i diritti della Serie A : Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i diritti della Serie A. La decisione del Tribunale è stata presa su richiesta di Sky Italia, che ha chiesto di verificare che i termini The post Il Tribunale di Milano ha sospeso fino al 4 maggio il bando di Mediapro per i diritti della Serie A appeared first on Il Post.

Calcio - Serie A : sospeso il bando Mediapro per i diritti tv. Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di Sky : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Sky Italia e ha deciso di sospendere d’urgenza il bando di Mediapro fino al 4 maggio, data in cui lo stesso Tribunale si esprimerà nel merito. L’assegnazione dei diritti tv per la trasmissione delle prossime tre stagioni di Serie A sta diventando sempre più problematica. La sospensiva imposta dall’organo giuridico comporta anche la cancellazione della scadenza fissata al 21 aprile ...