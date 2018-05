Sergey Brin | un visionario che non dimentica il passato

gqitalia

(Di martedì 29 maggio 2018) Genio è abusato,scontato, affarista non coglie il punto, artista nemmeno (pur inteso in senso lato). Difficile, anzi impossibile, dire chi è. Del padre di Google, idea del secolo creata insieme a Larry Page, si sa abbastanza ma non molto oltre alla classica biografia di un rifugiato negli Usa, abile a sfruttare la sua brillantezza in campo matematico per bruciare le tappe (in tre anni termina la superiori e nel triennio seguente ottiene due lauree in Matematica e Informatica all’Università del Maryland) e imporsi come un giovanissimo talento conteso dalle grandi aziende del paese. Ecco qui il classico copione cambia perché, anche grazie alle abitudini di genitori colti, illuminati ed ebrei (e per questo in fuga dalla Russia nel 1979 con destinazione Stati Uniti)pensa in maniera controcorrente e sceglie di seguire il proprio istinto di uomo di scienza e ...