Sei italiani su 10 criticano l' operato del Colle

Mondiali - Sei "italiani" nella Croazia : Nessuna sorpresa nella lista dei 24 preconvocati della Croazia : tutti i big figurano in elenco. Per il campionato italiano presenti Badelj, Brozovic, Kalinic, Mandzukic, Perisic e Strinic, oltre allo ...

Nintendo Labo in tour in cinque mu Sei italiani : Ed è così che educazione e gioco diventano un tutt'uno! Dopo la Città della Scienza di Napoli, sarà la volta dell' Explora , il Museo dei bambini di Roma : qui i Labo ratori si terranno durante il ...

Sei italiani su 10 faticano a concedersi tempo libero. Un rapporto : Quasi 6 italiani su 10, specie se donne, hanno pochissimo tempo libero, quello che rimane lo dedicano prevalentemente alla famiglia (46%) e quando praticano un hobby non spendono più di 100 euro al mese (57%). Quello tracciato dal nuovo Osservatorio mensile Findomestic/Doxa, è il ritratto di un Paese che fatica a concedersi svago e relax. tempo libero fa rima con relax Per il 65% degli intervistati il tempo libero ...

Sei milioni di italiani in meno nei prossimi 40 anni - si spopola il Sud : Le stime dell'Istat: nel 2065 l'aspettativa di vita sarà aumentata di cinque anni per uomini e donne

Nintendo Labo : i videogiochi arrivano nei muSei italiani : Giocare è una cosa seria: è il metodo migliore per imparare e apprendere, soprattutto per i più piccoli. In un Paese come l'Italia, in cui il 57% della popolazione si definisce videogiocatrice, la potenzialità educativa del medium videoludico può arrivare a toccare ben 17 milioni di persone. Ed è per questo che Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, da sempre attenta ai risvolti formativi dei ...