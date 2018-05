Sea Bubbles | a Vienna i taxi fluttuano sulla Senna

Sea Bubbles : ecco i taxi “volanti” che potrebbero rivoluzionare la mobilità di Parigi : rivoluzionare la mobilità urbana per ridurre il traffico delle più grandi città del mondo, ridurre i tempi di spostamento e, al tempo stesso, ridurre le emissioni di gas inquinanti emesse dalle auto sono obiettivi ambiziosi che sempre più paesi stanno cercando di raggiungere per un futuro maggiorente sostenibile a beneficio di milioni di persone. E una delle strategie che potrebbero rivelarsi utili in tal senso è l’adozione di mezzi di ...

A Parigi arrivano i “Sea Bubbles” - i taxi volanti sulla Senna [VIDEO] : Successo per le seconde prove tecniche dei “Sea Bubbles“, i taxi volanti che sono destinati a viaggiare sulla Senna e che promettono di rivoluzionare i trasporti pubblici di Parigi. Vengono presentati come i potenziali taxi del futuro: una via di mezzo tra il battello e l’aereo, si muovono sull’acqua senza generare onde, rapidi, silenziosi e non inquinanti. Il mezzo di trasporto innovativo è stato ideato dal navigatore ...