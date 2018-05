Scuola | passati al Miur con lo stipendio tagliato | la storia di 70mila dipendenti Ata che

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018) Settantamilapubblici, sacrificati dal governo in nome dei conti dello Stato, traditi dai sindacati, illusi dai giudici. E a distanza di quasi 20 anni non ancora rassegnati a rinunciare a una parte del loroda un giorno all’altro. Sono i lavoratori Ata ex Enti locali, collaboratori scolastici in forza a province e comuni che nel 1999 furono costretti a passare alle dipendenze del ministero dell’Istruzione. Le conseguenze di quella scelta continuano a pagarle ancora oggi. Per ricostruire la lorobisogna tornare indietro ai tempi dei governi Prodi-D’Alema. Per riunire sotto un’unica istituzione tutto il personale della, ildecise di far transitare alle proprie dipendenze tutti quei lavoratori assunti nei vari enti locali: tra province e comuni, ce ne sono circasparsi per l’Italia. Il problema è che, a differenza degli statali centrali, a ...