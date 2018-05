SCUOLA Ogni attimo è nostro | istruzioni per gli adolescenti che dimenticano

Chi sono gli alunni ad alto potenziale cognitivo? Se ne è parlato a Preglia nel seminario 'La SCUOLA educa al talento' : La cronaca nazionale ha riportato alcuni esempi clamorosi, come quello di Daniele Doronzo , il diciassettenne di Barletta che voleva sostenere la maturità con un anno di anticipo per frequentare poi ...

SCUOLA - bonus merito è fallimento : ad ogni docente 200 euro lordi l'anno : Il giovane sindacato della Scuola, Anief torna a ribadire che rimangono per il 2018 soltanto le briciole , dopo la distribuzione a pioggia di 8 euro lordi a persona sottratta dal fondo con il ...

Smog Milano - Codacons : aria fuorilegge in una SCUOLA su 2 - un morto ogni 15 ore per il biossido di azoto : Da Milano “dati drammatici arrivano dalle ultime rilevazioni compiute, in una scuola/asilo su due i dati dimostrano una concentrazione di NO2 superiore ai limiti di legge“: lo spiega il una nota il Codacons. “Tali dati, soprattutto in considerazione del fatto che sono stati rilevati nelle vicinanze di edifici sensibili, con bambini e ragazzi di piccola età, sono drammatici. Le persone continuano a morire e ammalarsi, senza che ...

M5s “psicologo in ogni classe contro il bullismo”/ Grillini lanciano proposta “cerniera tra SCUOLA e famiglie” : M5s, proposta sul mondo scuola: "uno psicologo in ogni classe contro il bullismo e l'azzardopatia online. Una cerniera tra famiglia e scuola": le differenze tra Lega e M5s(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:38:00 GMT)

SCUOLA contro ogni razzismo - via al contest dedicato agli studenti : ... il giorno 1° giugno 2018 , nel corso di una manifestazione pubblica presso la storica sede di palazzo Spada del Consiglio di Stato a Roma, in diretta streaming con i Tribunali Amministrativi ...

Quando finisce la SCUOLA? Calendario scolastico 2017/18 per ogni regione : Quando finisce la scuola nel 2018? Cosa prevede il Calendario scolastico delle varie regioni? La fine della scuola è un momento molto atteso per gli studenti. Significa l’inizio di tre mesi di vacanza, che serviranno a rigenerarsi in vista dell’anno successivo. Anche per i docenti è un momento gradito, in cui i ritmi si allentano […] L'articolo Quando finisce la scuola? Calendario scolastico 2017/18 per ogni regione proviene da ...

“Eroe”. Malore per l’autista dello SCUOLAbus : cosa accade mentre è al volante. Stava portando i bambini a casa come ogni giorno - poi succede l’impensabile. Una storia molto toccante : La storia di Sante Quaranta ha fatto in poco tempo il giro del web, perché è una di quelle tragedie che sa di eroismo. come tutti i giorni era alla guida dello scuolabus che doveva accompagnare i piccoli studenti a scuola. Questo era da sempre il suo lavoro. E in un giorno qualsiasi come quelli di sempre, è stato colto da un improvviso Malore. come suo ultimo gesto però ha voluto mettere in salvo i piccoli di cui aveva la responsabilità: ...

Genova - “bagni della SCUOLA aperti per dieci minuti ogni due ore. Eccezioni solo per chi ha certificato medico” : dieci minuti a cavallo dell’inizio delle lezioni, tra le 7:55 e le 8:05. Altri dieci dalle 10:55. E un’ultima finestra alle 12:55. Sono gli unici momenti in cui gli alunni dell’istituto alberghiero “Marco Polo” di Genova hanno diritto di andare a fare pipì. A deciderlo è stato il preside, che lo ha ufficializzato con la circolare numero 343. Oggetto: “Orari servizi igienici”. In otto righe il dirigente scolastico ha rivoluzionato ...