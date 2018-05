Scott Speedman in Grey’s Anatomy 15 come nuovo amore di Meredith dopo l’addio a Baz in

Sara Ramirez e Scott Speedman tornano in Grey’s Anatomy 15? Primi rumors sulla nuova stagione : Dopo il finale della quattordicesima stagione con doppio matrimonio e gravidanza a sorpresa, Grey's Anatomy 15 debutterà a settembre su ABC senza due volti storici come quelli di Sara h Drew e Jessica Capshaw ma col ritorno di Kim Raver, interprete di Teddy Altman, che rientra nel cast come personaggio regolare. Il matrimonio di April e Matthew e la gravidanza di Teddy tornata a Seattle sono state le vere sorprese del finale di stagione . Se la ...

Nuovi e vecchi flirt in Grey’s Anatomy 14 - da Meredith e il paziente Scott Speedman a Owen e Teddy (video) : Sarà un "Super-flirty Grey's" quello in onda il 29 marzo negli Stati Uniti con l'episodio numero 17 di Grey's Anatomy 14, come preannuncia un nuovo promo della serata #TGIT (Thank God It's Thursday) del giovedì sera di ABC dedicata alle serie prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes. Il prossimo episodio del medical drama, dal titolo One Day Like This, privilegerà le storyline a sfondo sentimentale che vedono coinvolti i protagonisti della ...