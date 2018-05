optimaitalia

: #Rivoluzioneiliad Sconvolgono le tariffe Iliad Italia: tutto illimitato e 30 GB a meno di 6 euro al mese ma con un… - OptiMagazine : #Rivoluzioneiliad Sconvolgono le tariffe Iliad Italia: tutto illimitato e 30 GB a meno di 6 euro al mese ma con un… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Lesono state appena presentate edavvero il mercato. In realtà l'offerta è unica e sola ma promette di dare davvero battaglia ai concorrenti Vodafone, TIM, Wind e Treper dare il via alla vera rivoluzione del nuovo quarto operatoreno.Nella presentazione diappena conclusaa Milano, ecco che Benedetto Levi ha puntatosu trasparenza e verità dell'offerta telefonica in arrivo nel nostro paese. Cosa prevede nello specifico l'offerta?Invece di più, ecco che il vettore ne propone solo una a 5,99che include chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e inpa, ben 30 GB in 4G+ nel nostro paese e ulteriori 2 GB alda utilizzare anche all'estero. In più ancora, le chiamate illimitate saranno garantite verso ben 65 paesi nel modo.Tutti i servizi aggiuntivi di segreteria ...