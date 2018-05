Scintille Cassano-Stramaccioni | botta e risposta furioso tra i due | “fu giusto con lui

sportfair

(Di martedì 29 maggio 2018)carico di veleno tra, Fantantonio attacca e l’ex allenatore dell’Inter non le manda a dire Un, scatenato da Antonioe alimentato da Andrea. I due sono stati protagonisti in passato di una brutta vicenda, accaduta durante la stagione condivisa all’Inter, nel corso della quale sono arrivati addirittura alle mani dopo un diverbio esploso in allenamento. Lapresse Sulla questione è tornato a parlare lo stessoa Sky Sport, non compiendo alcun passo indietro: “non è stata una persona onesta, leale, ti diceva una cosa davanti e tante altre dietro. Raramente sono arrivato alle mani con qualcuno ma con lui fualzarle. Era una persona che non mi piaceva e continua a non piacermi, e non mi piacerà mai. Perché se una persona nasce quadrata non può morire tonda. Fu ...