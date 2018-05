Sci di fondo | si ritira Gaia Vuerich | l’azzurra saluta le competizioni

Scivola in fondo al mercato Christian Dior : Si muove in profondo rosso la casa di moda francese , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,16% sui valori precedenti. L'andamento di Christian Dior nella settimana, rispetto al World ...

Sci di fondo - svelata la composizione delle squadre maschili e femminili : La composizione delle Nazionali maschili e femminili di sci di fondo per la stagione 2018/2019 Con delibera del Presidente n° 9 del 28 maggio 2018 è stata varata oggi la composizione delle Nazionali maschili e femminili di sci di fondo per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici deliberati: Selle Marco Direttore Tecnico Riva Paolo Coordinatore squadre Coppa del mondo Piller Cottrer Pietro Coordinatore Settore ...

Sci di fondo - le squadre e gli allenatori dell’Italia per la stagione di Coppa del Mondo 2018-2019 : La FISI ha annunciato le squadre e gli allenatori dell’Italia dello sci di fondo per la stagione di Coppa del Mondo 2018-2019. Marco Selle è stato promosso direttore tecnico e verrà affiancato da Paolo Riva, coordinatore delle squadre di Coppa del Mondo e Pietro Piller Cottrer, che si occuperà del settore giovanile. Passiamo quindi alle squadre, dove ci sono numerose novità. Al maschile la squadra Coppa del Mondo sarà formata solamente da ...

Piazza Affari in tensione Scivola in fondo agli Eurolistini : Naufragata la nascita dell'Esecutivo giallo-oro a causa della designazione di Paolo Savona al Ministero dell'Economia ora si guarda nuovamente al Quirinale, dopo che Capo dello Stato Mattarella ha ...

Piazza Affari in tensione Scivola in fondo agli Eurolistini : A Madrid l' IBEX scivola dello 0,44%, mentre si guarda anche situazione politica della Spagna . A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell'1,75%, portando avanti la scia ...

Altro affondo del Nyt su Conte "SconoSciuto - esegue gli ordini" : Ed è proprio l'equlibrio dell'Unione europea che preoccupa il New York Times: 'Se l'Italia, la quarta economia dell'Ue, inizia a sfidare le regole dell'Unione e chiede di rinegoziare i termini della ...

PAOLO SAVONA : ‘MINISTRO DELL’ECONOMIA? FORSE..”/ Replica a Mattarella : “ecco perché ho laSciato Fondo Euklid” : PAOLO SAVONA ministro dell'Economia? M5s e Lega insistono: Luigi Di Maio e Matteo Salvini allineati. Ma le dimissioni dal Fondo inglese Euklid irritano il Colle. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:42:00 GMT)

Scivola in fondo al mercato Peugeot : A picco Peugeot , che presenta un pessimo -2,07%. Il trend di Peugeot mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa ...

Paolo Savona designato a ministero Economia : laScia fondo Euklid per impegni pubblici : L'economista Paolo Savona, il cui nome è stato indicato da M5S e soprattutto da Lega per il dicastero dell'Economia, si è dimesso dall'hedge fund Euklid, che ha sede a Londra.

Sci di fondo - stabilito il programma delle gare che assegneranno le medaglie ai prossimi Mondiali di Seefeld 2019 : Il programma dei Mondiali di Seefeld 2019 di sci di fondo, dodici medaglie in palio da giovedì 21 febbraio a domenica 3 marzo E’ stato stabilito il programma delle gare di sci di fondo che assegneranno le medaglie iridate a Seefeld 2019. Si comincia mercoledì 20 febbraio con le qualificazioni delle gare sulla distanza, si chiude domenica 3 marzo 2019 con la 50 km a tecnica libera maschile. I titoli da assegnare sono complessivamente ...

Governo - Paolo Savona laScia il fondo Euklid per 'impegni pubblici' : Paolo Savona, l'economista indicato come possibile ministro dell'Economia in un esecutivo guidato da Movimento 5 Stelle e Lega, ha lasciato la carica di presidente del fondo di investimento Euklid per "sopraggiunti impegni pubblici". Ad annunciarlo è una nota del ...

Paolo Savona si libera. LaScia il fondo Euklid - pronto per il Tesoro : Paolo Savona ha Lasciato la presidenza di Euklid, una decisione che fa presagire un suo imminente passaggio alla guida del ministero dell'Economia nell'esecutivo targato Lega-M5S. Ad annunciarlo è una nota del fondo di investimenti in cui si afferma che "il presidente Paolo Savona ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di presidente della società a Londra, di co-direttore di Euklid Fund Sarl e di manager della Euklid Feeder ...

Sci di fondo - Calendario Coppa del Mondo 2018-2019 : tutte le date ed il programma completo della stagione : Il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Scivola in fondo al mercato A.S. Roma : Aggressivo avvitamento per A.S. Roma , che tratta in perdita del 3,76% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini ...