Scavi a Pompei | le foto del ritrovamento dell' ultimo fuggiasco

Scavi Pompei - emerge nuova vittima della furia eruttiva : “Questo ritrovamento eccezionale, – dichiara Massimo Osanna, Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei – rimanda al caso analogo di uno scheletro rinvenuto da Amedeo Maiuri nella casa del Fabbro e oggetto di recente studio. Si tratta dei resti di un individuo claudicante, anche lui probabilmente impedito nella fuga dalle difficolta’ motorie e lasciato all’epoca in esposizione in situ”. Il torace ...

L’ultimo fuggiasco di Pompei - dopo 1900 anni gli Scavi restituiscono una nuova vittima : Ha avuto in sorte una fine orribile e l’ha guardata in faccia, investito dalla furia bollente del Vesuvio che gli ha scagliato addosso, decapitandolo, un masso di 300 chili. A Pompei - documenta in anteprima l’ANSA - gli scavi hanno restituito una nuova vittima dell’eruzione del 79 d.C., un 35enne con una gamba malata che forse proprio per la sua d...

Archeologia - eccezionale scoperta a Pompei : in fuga dall’eruzione rimane schiacciato da un grosso blocco di pietra - la prima vittima nel cantiere dei nuovi Scavi [FOTO] : Il torace schiacciato da un grosso blocco di pietra, il corpo sbalzato all’indietro dal potente flusso piroclastico, nel tentativo disperato di fuga dalla furia eruttiva. E’ in questa drammatica posizione, che emerge la prima vittima del cantiere dei nuovi scavi della Regio V a Pompei. Lo scheletro è stato ritrovato all’incrocio tra il Vicolo delle Nozze d’Argento e il Vicolo dei Balconi, di recente scoperta, che protende verso via di Nola. ...

Pompei - scoperta la Casa dei Delfini : “Tra gli Scavi anche gli affreschi di animali fantastici” : Nuove sorprese dagli scavi di Pompei. In questi giorni sta venendo alla luce una nuova Casa, la Domus dei Delfini, lussuosa e raffinata dimora in cui finora sono stati rinvenuti affreschi dai colori vivaci, tra cui spiccano numerosi dettagli: un pavone, un pappagallo, una pernice, caprioli, animali fantastici e i Delfini che danno il nome alla Casa.Continua a leggere

Pompei - durante nuovi Scavi riemerge il vicolo dei balconi : Napoli, 17 mag. , askanews, - A quasi duemila anni di distanza dall'eruzione del 79 d.C, Pompei continua a regalare tesori. Sono, infatti, emersi edifici con tre grandi balconi in una zona della Regio ...

Pompei - dagli Scavi torna alla luce il vicolo dei balconi : Un intero vicolo sommerso dai lapilli dell'eruzione con balconi decorativi delle abitazioni, in grado di resistere alla lava e a millenni sotto la cenere. Ci sono persino delle anfore lasciate sul balcone ad asciugare. I balconi verranno restaurati e inseriti in un nuovo percorso che collegherà la via di Nola con il vicolo delle Nozze d'Argento.Continua a leggere

Pompei - turista francese e compagna rubano reperti : bloccati negli Scavi : Pompei. Custode sventa furto di reperti negli scavi. I carabinieri del posto fisso denunciano un francese 53enne e la sua convivente. La donna, in un primo momento, aveva fatto perdere le tracce nel...

Pompei - emerge un cavallo dagli Scavi di Civita Giuliana/ C’è anche il cavaliere - un nobile patrizio : Pompei, emerge un cavallo dagli scavi di Civita Giuliana: c’è anche il cavaliere, un nobile patrizio. Nuove eccezionali scoperte presso gli scavi della città napoletana(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:00:00 GMT)

Agli Scavi di Pompei il primo calco in gesso di un cavallo : Pompei - Agli scavi di Pompei per la prima volta è stato possibile restituire, attraverso la tecnica dei calchi, la sagoma integra di un cavallo. Questo è stato rinvenuto in uno degli...