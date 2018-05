Scandalo Mondiali 2022 | nuovi documenti

Mondiali Russia 2018 - Scandalo Belgio : Nainggolan fuori dai convocati! : Il Belgio ha diramato la rosa dei convocati per i Mondiali di Russia 2018, non figura in lista il romanista Nainggolan Raja Nainggolan non sarà a Russia 2018. La decisione di Martinez adesso è ufficiale, una decisione davvero assurda. La rosa dei convocati del Belgio, diramata oggi dal Ct, ha al proprio interno calciatori di enorme qualità. Ma altrettanto certamente un posto per Nainggolan si poteva, si doveva trovare. Fellaini e Januzaj ad ...