ilfattoquotidiano

: Savona, in gita tre giorni senza cellulare. “Studenti presi dalle attività, nessuno in crisi di astinenza” - fattoquotidiano : Savona, in gita tre giorni senza cellulare. “Studenti presi dalle attività, nessuno in crisi di astinenza” - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Savona, in gita tre giorni senza cellulare. “Studenti presi dalle attività, nessuno in crisi di astinenza” https://t.c… - Cascavel47 : Savona, in gita tre giorni senza cellulare. “Studenti presi dalle attività, nessuno in crisi di astinenza”… -

(Di martedì 29 maggio 2018) Tre, anzi “campo”. Cinquanta ragazzi tra i quindici e i diciassette anni, hanno accettato la “sfida” lanciata dal loro dirigente scolastico, Alfonso Gargano,de del liceo “Chiabrera Martini” di. Per 72 ore gli studenti sono rimasti in un bosco lontani da qualsiasi trasmettitore,alcuna possibilità di inviare un sms, di chattare con fidanzati e fidanzate,poter postare alcuna foto e taggare gli amici. Addio a Istangram, Twitter e Facebook per una “” un po’ particolare. Il capo dell’istituto non lo definisce un viaggio d’istruzione ma qualcosa di più: una vera e propriadi orienteering voluta per sviluppare diverse competenze ma soprattutto per recuperare una dimensione relazionale che sembra essersi persa. Il liceo ha scelto come luogo per fare questo esperimento sociale, il lago di Osiglia, in val Bormida. Un luogo ...