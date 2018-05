Santa Marta - Papa | ' Camminare verso la santità | non tornare agli schemi del mondo'

Papa Francesco - omelia Santa Marta/ “Chiacchiericcio in politica e comunità uccide : alcuni aizzano le masse..” : Le comunità cristiane, ha detto oggi il Papa durante l' omelia a Casa Santa Marta , sono animate dallo stesso spirito divisivo e infangante della società politica e civile(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:10:00 GMT)

Papa Francesco a Santa Marta/ “Vescovi per il gregge - non per la carriera : vorrei congedarmi così” : Nell'omelia presso Casa Santa Marta di oggi il Papa si augura lo stesso congedo che prese l'apostolo Paolo quando si recò incontro al martirio, ecco che cosa ha detto(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:29:00 GMT)