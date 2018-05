Sanità | dal 1° luglio ticket dimezzati Ci sono anche nuove esenzioni

Sanità - Fimmg : “Nel 90% dei casi di dolore prima della terapia dal medico di famiglia” : Nel 90% dei casi di dolore la prima terapia viene consigliata dal medico di famiglia. Oltre 9 camici bianchi su 10 riferiscono, infatti, di prescrivere ‘sempre o spesso’ una terapia nel corso di una prima visita di un paziente con dolore. E’ quanto emerge da un questionario realizzato dal Centro studi della Fimmg, per il secondo anno consecutivo, in occasione della Giornata del Sollievo, in calendario domani, su un campione di ...

Sanità : il defibrillatore del futuro arriverà dal cielo a bordo di un drone : Una coppia di mezza età passeggia in un bosco. All’improvviso lui crolla a terra, è in arresto cardiaco. La compagna allerta immediatamente i servizi di emergenza e comincia le manovre salvavita. Mentre la macchina dei soccorsi si muove per raggiungerli, un aiuto le arriverà dal cielo: è un drone con un carico prezioso, un defibrillatore per consentire un intervento immediato, cruciale in queste situazioni. Oggi uno scenario simile sembra ...

Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste : Il ministro della Sanità della Striscia di Gaza ha rimosso una bambina di otto mesi dall’elenco delle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste di queste settimane. I genitori l’avevano portata in ospedale il 14 maggio sostenendo che avesse respirato del The post Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste ...

Dalla Sanità all'agricoltura : così il 5G potrà rilanciare l'Italia : Roma, 24 mag. , askanews, Il cammino del 5G procede speditamente in tutta Europa, nelle principali città italiane la sperimentazione è ai blocchi di partenza e nel giro di un paio d'anni l'iter ...

Sanità - curarsi in una regione diversa dalla propria sarà più difficile. “Ma solo per gli interventi più semplici” : È in arrivo un nuovo taglio dei rimborsi alle cure da una regione all’altra. La scure si abbatterà solo sulle strutture private accreditate. Per non aggravare lo stato dei conti pubblici, soprattutto delle regioni in piano di rientro, per tamponare l’emorragia di pazienti lungo lo Stivale e, non da ultimo, per scoraggiare politiche aggressive di attrazione di malati ad opera di reparti o medici in persona. Questa è l’intenzione, il punto è come ...

Def - le Regioni : “Spesa sanitaria nel 2019 sotto la soglia minima indicata dall’Ocse. Livelli di assistenza inadeguati” : “Nel 2019 lo Stato italiano spenderà il 6,4 per cento del pil per la sanità pubblica, una cifra inferiore al livello minimo indicato dall’Ocse per garantire la tutela della salute“. Lo ha ricordato l’assessore al bilancio della Regione Lombardia Davide Caparini, a nome della Conferenza delle Regioni, davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato dove si stanno tenendo nuove audizioni sul Documento di economia e ...

Ospedali Riuniti 'FG' assume 137 Operatori Socio Sanitari per concorso pubblico : La delibera che ha dato il via al concorso pubblico che dovrà espletarsi per far fronte alla carenza dei 137 posti di O.S.S. (Operatore Socio Sanitario) presso gli Ospedali Riuniti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia, è stata redatta dalla stessa Azienda, firmata dal Direttore Generale; dal Dir.Sanitario, Dir.Amministrativo, il Dirigente. l'Ufficio Concorsi, Assunzioni; e in seguito pubblicata sull'Albo Pretorio informatico in data ...

Sanità : 17 milioni di italiani non vanno dal dentista - ma la spesa riparte : Gli italiani sono tornati dal dentista, dopo la grande fuga dagli studi registrata durante gli anni della crisi. Nel 2016 hanno speso per visite e cure 7,8 miliardi di euro, con un incremento del 9,3% rispetto al 2014. Tuttavia sono 17 milioni le persone (di cui 3,7 milioni sono millennials) che non hanno mai fatto una visita di controllo dal dentista. E un milione di italiani non e’ mai andato da un dentista in vita sua. Si stima in quasi ...

Sanità - nuovi ospedali in Piemonte : investimento da 1 - 5 miliardi : ... asili nido per il personale e la possibilità di aumentare il contributo pubblico per non rendere eccessivamente esosi i canoni di disponibilità per la Città della Salute e della Scienza di Torino e ...

OSPEDALE LODI - PROTOCOLLO PRO-ISLAM?/ “No infermieri con donne musulmane” : Gallera “Sanità uguale per tutti” : L'OSPEDALE di LODI ha varato un nuovo PROTOCOLLO pro Islam: stop a membrane suine per le protesi e solo personale femminile per le pazienti. Ma l'assessore Gallera smentisce tutto...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:10:00 GMT)

Cancro al seno - scandalo Sanità in Gb : «Più di 270 donne morte per un errore del computer» : Decine e decine di donne morte, centinaia di migliaia di diagnosi mancate. È lo scandalo che sta scuotendo il Regno Unito, dopo che il Segretario di Stato per la Salute del Regno Unito, Jeremy...

Maltempo Sardegna - danni in ospedale. Cappellacci : "Sanità colabrodo" : Maltempo Sardegna, danni in ospedale. Cappellacci: "Sanità colabrodo" L’ex coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna e neodeputato con un post su Facebook denuncia gli effetti delle piogge delle scorse ore in un reparto del Sirai di Carbonia. Il direttore della struttura: "L'attività assistenziale si è svolta ...