Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di maggio in Italia

Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge Vodafone entro la settimana : Samsung Galaxy S7 e S7 edge brand Vodafone riceveranno l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo in Italia entro questa settimana, a meno di problemi dell'ultim'ora. Il rollout per i dispositivi no brand si allarga intanto ai Paesi del Nord Europa.

Ripresa su Samsung Galaxy S7 la distribuzione in Europa dell’aggiornamento Oreo il 29 maggio : Potremmo essere giunti ad una svolta per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo a bordo di smartphone popolari come i vari Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge. Dopo aver condiviso una sorta di guida per spiegare a tutti come procedere alla sua installazione in seguito all'apparizione del firmware BTU, oggi 29 maggio il pacchetto software ha fatto la sua apparizione nel nord Europa, in particolare in Svezia secondo alcune ...

Irreversibile l’aggiornamento XXU2CRED di Samsung Galaxy S8 Plus no brand Italia : Si aprono per il Samsung Galaxy S8 Plus le porte dell'aggiornamento XXU2CRED di maggio, il pacchetto concepito come Irreversibile, nel senso che non consente il roll-back alla versione precedente. L'aggiornamento aveva iniziato a farsi largo in territorio tedesco, non generando feedback che potessero in qualche modo incoraggiare gli utenti all'installazione (tanto più vista l'impossibilità dichiarata di tornare indietro). Per completezza di ...

Samsung Galaxy S9 schermo bloccato cosa fare : Problema Samsung Galaxy S9 schermo bloccato ecco tutte le possibili soluzioni per sbloccare il Samsung e farlo funzionare di nuovo.

Pochi cambiamenti tra Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 : design pressoché inalterato : In cosa cambierà il Samsung Galaxy Note 9 rispetto al Note 8? In realtà le modifiche risulteranno minime, almeno da un punto di vista prettamente estetico. Fermo restando che il phablet di prossima generazione possa essere presentato con 3 settimane di anticipo rispetto a quella che finora è stata la tradizione, e vedersi alzare il sipario nella giornata del 29 luglio, c'è da dire che di stravolgimenti stilistici non dovrebbero essercene. Il ...

I Samsung Galaxy S6 Edge Plus - A5 (2017) e A5 2016 ricevono in Olanda l'aggiornamento di sicurezza di maggio : Samsung ha rilascio diato un nuovo aggiornamento di sicurezza per tre smartphone non più recenti: i Samsung Galaxy S6 Edge Plus, A5 (2017) e A5 (2016)

Una forza il Samsung Galaxy S9 Mini : ripreso in video - con doppia fotocamera : Prende sempre più forma il Samsung Galaxy S9 Mini, fresco anche di certificazione TENAA con nome in codice 'SM-G8850'. Il design resta quello del top di gamma asiatico, arricchito sul posteriore con una doppia fotocamera disposta in senso verticale, come nel caso di iPhone X. Il video di cui si è reso protagonista il Samsung Galaxy S9 Mini mostra in ogni dettaglio il dispositivo, che di buono pare aver ereditato il comparto fotografico doppio ...

Il ritorno del Samsung Galaxy S6 Edge Plus : Samsung Pay con aggiornamento XXS4CRE1 : Torna finalmente alla ribalta un device che ancora oggi gode di interessanti quote di mercato, vale a dire il sempre apprezzato Samsung Galaxy S6 Edge Plus. A due mesi di distanza dall'ultimo rilascio che abbiamo avuto modo di trattare anche su queste pagine, infatti, tocca torna sullo smartphone lanciato sul mercato nell'estate 2015 per affrontare la questione dell'aggiornamento di maggio. Ulteriore segnale di vita per un prodotto che con ogni ...

Samsung Galaxy Note 9 : nessuna rivoluzione in vista per il design : Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere un design in linea con gli ultimi top di gamma del produttore coreano e non particolarmente dissimile da quello dell'apprezzato predecessore Galaxy Note 8. Questo è quanto si ricava dalle presunte immagini della protezione dello schermo circolate in rete nelle ultime ore.

Riceve il terzo Oreo il Samsung Galaxy Note 8 : XXU3CRE5 per no brand Italia : Salgono a quota tre gli aggiornamenti Oreo rivolti ai Samsung Galaxy Note 8 nel mercato europeo, ed anche Italiano. Questa volta il phablet di ultima generazione è stato raggiunto dal pacchetto N950FXXU3CRE5, avente come date build il giorno 17 maggio. Tra le novità sostanziali l'introduzione della patch di sicurezza aggiornata al 1 maggio, e quindi l'ultima fin qui disponibile. A cambiare, però, è anche la parte MODEM, che passa dalla ...

Come provare su Samsung Galaxy S8 la fotocamera del Galaxy S9 : consigli e avvertenze : Si è parlato spesso in questi mesi delle differenze e delle analogie tra Samsung Galaxy S8 e Galaxy S9, al punto che anche noi di OptiMagazine in diversi casi ci siamo soffermati sui confronti a distanza tra i due top di gamma Android, Come probabilmente ricorderete. Ancora oggi ci sono tante persone che si chiedono se valga la pena fare il salto e cosa troveremo di nuovo con il device commercializzato durante il 2018. Tra gli aspetti più ...

Samsung Galaxy Note 8 e A5 (2017) si aggiornano - novità per il dual SIM di S9 e S9 Plus : Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A5 (2017) no brand si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di maggio 2018, mentre gli update degli scorsi giorni di Galaxy S9 e S9 Plus si scoprono includere altri miglioramenti per la gestione del dual SIM.

Super pompato il Samsung Galaxy Note 9 : memorie mai viste - ma il prezzo? : Potrebbe essere presentato il prossimo 29 luglio il Samsung Galaxy Note 9, il phablet del colosso sudcoreano di cui è tornato nuovamente a parlare il leaker Ice Universe, che già in passato, in molte e diverse occasioni, ha dimostrato la propria operosa efficacia in fatto di anticipazioni. Il dispositivo, a suo dire, prevedrà un modello con 8GB di RAM e 512GB di memoria interna, per un ammontare complessivo finora mai raggiunto dal produttore ...

Samsung Galaxy Note 9 a fine luglio? Exynos più potente dello SD845 : Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere lanciato prima del previsto, secondo un rumor apparso in rete e che fissa al 29 luglio la data fatidica. Intanto su Geekbench un nuovo benchmark del phablet sudcoreano, questa volta con SoC Exynos. Samsung Galaxy Note 9: presentazione il 29 luglio Si tratta di un rumor anche poco credibile però la data del 29 luglio è l’ultima apparsa in rete come la più probabile per la presentazione del prossimo top ...