: Dispiace molto, ma il presidente della Repubblica per evitare un rischio possibile ha fatto un errore sicuro. Con… - a_padellaro : Dispiace molto, ma il presidente della Repubblica per evitare un rischio possibile ha fatto un errore sicuro. Con… - giannipittella : Attacchi al Colle di Salvini e Di Maio vergognosi e pericolosi, serve subito una mobilitazione democratica per dife… - TgLa7 : #Governo: Salvini, torna Pd grazie a Colle. Non e' democrazia -

"Chi insulta e minaccia Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese. Ma Mattarella ha,voleva difendere il risparmio, ha ottenuto l'effetto contrario",dice il leader della Lega. "Sono arrabbiato, ma non parlo di impeachment", aggiunge. Annuncia una raccolta di firme perchè "ci sia l'elezione diretta del capo dello Stato". Rassicura i mercati:"Nessuno deve aver paura d'investire in Italia. Noi vogliamo far crescere il Paese", ma "chi difende questa Ue è un traditore della patria".(Di martedì 29 maggio 2018)