: #Salvini: per strada mi dicono: “Ma a cosa serve votare, se poi scelgono altri per noi?”. #pomeriggio5 - matteosalvinimi : #Salvini: per strada mi dicono: “Ma a cosa serve votare, se poi scelgono altri per noi?”. #pomeriggio5 - il_pucciarelli : Mai alleanza con i partiti. Noi non andiamo in tv. Mai con la Lega. Bugiarda @repubblica noi mai parlato con Salvin… - SkyTG24 : #UltimOra #Governo, Commissario Ue #Oettinger: mercati insegneranno agli italiani a votare. #Salvini: Bruxelles min… -

"Prima si vota e meglio è, sperando che non si voti a". Lo afferma il leader della Lega,, su La7. "Non vorrei rompere le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto. La cosa certa è che non possiamo avere un governo fantasma che magari aumenta l'Iva e le tasse sulla benzina e poi se ne va indisturbato", aggiunge. E insiste: "Savona è il meglio e se tornassimo aio gli chiederei di rimettersi a disposizione degli italiani". Lo spread? C'è chi "specula" puntando sulla sconfitta dell'Italia.(Di martedì 29 maggio 2018)