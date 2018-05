Salvini pronto a spaccare il centrodestra | Alleanza? Solo se cambio passo su

Elezioni - pronto il 'dream team' Salvini-Di Battista in campo L'errore strategico di Mattarella : Elezioni anticipate: l'establishment ha vinto la battaglia ma perderà la guerra. Mattarella ha sbagliato tutto. Doveva lasciarli governare. Sarebbero durati solo pochi mesi e si sarebbero bruciati da soli. Troppo pochi per fare la 'rivoluzione' i 10 senatori di vantaggio a Palazzo Madama Segui su affaritaliani.it

Governo all'ultima curva : Conte pronto a salire al Colle - Salvini non molla su Savona : ... ma non è stato ancora sciolto il nodo di Paolo Savona , l'economista euroscettico che Di Maio e , soprattutto, Salvini vorrebbero alla guida del Ministero dell'Economia, ma c'è lo scoglio Mattarella ...

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona - Conte pronto con la lista per il Colle : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: «Sono ...

Il Salvini 'arrabbiato' è pronto a far saltare tutto per Savona : Mandare Savona a fare il consigliere economico di Palazzo Chigi e gratificare la Lega inserendo nella casella dell'Economia il solito Giancarlo Giorgetti, vero uomo jolly della compagine leghista. Il ...

Matteo Salvini pronto a rompere - lo scontro inaudito su Paolo Savona. 'Cosa vuole davvero Mattarella' - crolla tutto : 'Son molto arrabbiato', ha scritto sibillino Matteo Salvini su Facebook, venerdì sera. In quei minuti, si stava consumando il drammatico scontro istituzionale su Paolo Savona ministro dell' Economia . Il premier incaricato Giuseppe Conte era appena uscito dallo studio di Sergio Mattarella per un faccia a faccia imprevisto e informale. Nessuna lista dei ministri, in mano al professore, ma ...

[Il retroscena] "O Savona ministro o si vota". Salvini è pronto a far saltare il premier Conte. E mette Mattarella e Di Maio con le spalle ... : La prima: il presidente Mattarella accetta suo malgrado il nome e il profilo di Paolo Savona come ministro dell'Economia poiché proposto dal premier incaricato su indicazione di Lega e 5 Stelle. Un ...

Giuseppe Conte - l'apertura a Sergio Mattarella : pronto a rinunciare a Paolo Savona - una coltellata a Matteo Salvini : Il governo di Giuseppe Conte non è ancora nato, ma Matteo Salvini deve già incassare la prima 'coltellata'. Si sa, la partita dei ministri è ancora aperta. Uno dei principali nodi riguarda l'Economia, dove la Lega vuole Paolo Savona , il libero pensatore anti-euro. Nome al quale, però, Sergio Mattarella si oppone con tutte le sue forze. Una contrarietà che il capo dello Stato avrebbe ...

Incontro Salvini-Meloni : pronto un ministero per FdI? : In attesa di essere ricevuti dal Capo dello Stato rispettivamente alle 17:30 e alle 18:00, sia Luigi Di Maio sia Matteo Salvini stanno trascorrendo a Montecitorio le ore che li separano dall'Incontro con Sergio Mattarella che potrebbe essere, finalmente, decisivo per la formazione del governo dopo tutti i vai e vieni dal Quirinale degli ultimi 77 giorni.In particolare voci di corridoio dicono che mentre Di Maio ha lavorato con il suo staff ...

Lega-M5S - accordo sul premier : ?pronto Conte - Di Maio verso Lavoro-Mise e Salvini agli Interni : Ad annunciare l’intesa è il leader della Lega Matteo Salvini dopo la conclusione del faccia a faccia durato oltre due ore a Roma con il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio. Spuntano i primi nomi dei ministri. Il leader della Lega accreditato per il dicastero degli Interni....

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa. Di Maio : pronto a passo indietro su premier : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega . Intanto Luigi Di Maio si dice pronto a fare un passo di lato. 'Ho sempre detto che se il problema sono io, sono disponibile a non fare io il ...

Berlusconi : «Molta distanza da Salvini Io pronto a fare il premier» Video : Il leader di Forza Italia ad Aosta: noi in grado di fare un governo di lunga durata. Salvini? «Parla a nome suo e non della coalizione. Preoccupato per il giustizialismo contenuto nel contratto tra Lega e M5S»

Silvio Berlusconi spariglia : 'Pronto a fare il premier. Matteo Salvini? Gli ho detto di andare a casa' : Silvio Berlusconi , come al solito, spariglia. ' Sono pronto a fare il premier ', afferma ad Aosta, dove è impegnato in una serie di impegni elettorali, a pochi giorni dalla riabilitazione. 'Credo che ...

