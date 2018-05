Salvini | Parlamento lavori | anche per premio maggioranza

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-Lega. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...

Salvini pronto al preincarico. Il centrodestra unito chiederà un mandato per cercare "responsabili" in Parlamento : Su una cosa sono tutti d'accordo. Rivendicare l'incarico, o il pre-incarico, per il centrodestra, e in particolare per Matteo Salvini. O comunque per una personalità indicata dal leader della Lega. Ma sulla maggioranza parlamentare che dovrebbe sostenere il nuovo esecutivo non ci sono certezze.Lunedì, quando Sergio Mattarella riceverà per le consultazioni la delegazione unitaria del centrodestra, si troverà di fronte ...

Consultazioni bis - Salvini : “Non vado in Parlamento a cercare numeri a caso” : “Escludo di andare in Parlamento a cercare i voti a caso, nel segreto dell”urna”. A rivendicarlo è Matteo Salvini, dopo aver lasciato a piedi il Colle per il secondo giro di Consultazioni da Mattarella. Per Salvini serve “un governo chiaro che dice chiaramente chi c’è, d’accordo con i punti di programma ribaditi, dallo stop alla Fornero all’abbassamento delle tasse”. “Ma – ha anche ...

Salvini-Di Maio : Parlamento sia operativo. Oggi nuove consultazioni | : Telefonata tra il leader della Lega e quello del M5S: il leghista Molteni sarà votato alla presidenza della commissione speciale della Camera. Il leader dei 5 Stelle: "Berlusconi si faccia da parte". ...

Telefonata Salvini-Di Maio 'Accordo perché il Parlamento sia operativo presto'. Leader M5s insiste 'Cavaliere lasci fare governo nuove ... : Politica Salvini: "Di Maio? Se mi chiama, rispondo". La replica: "Con tutto il centrodestra non faremo nulla" di MONICA RUBINO

