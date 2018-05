Salvini | Non andremo in piazza

Spread al top - il commissario Ue attacca : "Così l'Italia non voterà più i populisti" Da Salvini a Calenda è un coro di critiche : Bufera dopo il tweet del commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger: "Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti". Online era finita anche una prima versione non corretta

Pd - Calenda : “Salvini e Di Maio? Non hanno mai fatto nulla in vita loro - non hanno neppure gestito un’edicola” : “Salvini e Di Maio da Barbara D’Urso? Non è roba da Paese serio, specie in un momento molto delicato della storia. Queste cose non sono normali, sono fantascienza. Ci sono due persone che non hanno mai fatto nulla in vita loro, non hanno neppure gestito un’edicola”. Sono le dure parole pronunciate a Bersaglio Mobile (La7) dal ministro uscente dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, a commento della partecipazione dei ...

Il commissario Ue Oettinger : «I mercati insegneranno all'Italia a votare giusto». Salvini : «Non ho paura» : Prova ne siano anche le parole pronunciate in queste ore da un altro commissario Ue, quello all'economia, Pierre Moscovici. «Gli italiani hanno il destino nelle loro mani - ha premesso Moscovici - e ...

Di Maio : "Spread a 300? Il problema non eravamo noi". Salvini : "Chiedete a Mattarella" : "Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ministri, ma l'incertezza che oggi regna sovrana". È quanto scrive su...

Toninelli : "Salvini pavido se non vuole impeachment" : Matteo Salvini detta le condizioni per mantenere in vita l'alleanza con Forza Italia: ci deve essere la volontà anche da parte degli azzurri di cambiare le regole europee altrimenti non se ne fa più nulla."La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee" ha detto stamattina Salvini che non vuole allearsi "con chi mi dice che l'Europa va bene così". Poi ha aggiunto che gli "piacerebbe moltissimo ricandidare Savona, ...

Governo - Di Battista : “Impeachment per Mattarella? Noi andiamo avanti. Se Salvini Non lo chiede si dimostra pavido” : “Impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella? È evidente che noi del M5s andiamo avanti. Ho letto che c’è anche il sostegno di Fratelli d’Italia. Qualora Salvini non dovesse garantire il suo supporto, si dimostrerebbe pavido”. Sono le parole dell’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex parlamentare ripete più volte che i 5 Stelle sono contrari ...

Governo : Avvenire - Salvini e Di Maio non lo volevano più : "C'è solo una spiegazione per la mancata nascita del Governo gialloverde del professor avvocato Giuseppe Conte: i due leader politici che ne avevano costruito a tavolino programma e compagine ...

Governo - Carlo Cottarelli oggi al Colle con la lista dei ministri. Salvini : “Io non volevo governare? Sono fesserie da regime” : Nel giorno in cui Carlo Cottarelli tornerà al Quirinale per consegnare la lista dei ministri al presidente Sergio Mattarella, Matteo Salvini attacca il “90 per cento dei giornali italiani” bollando come “fesserie, roba da regime” la tesi secondo cui la Lega per prima non volesse andare al Governo per tornare subito alle urne”. In un’intervista a Rai Radio1, il leader del Carroccio afferma che “per mesi i ...

Salvini a Forza Italia : 'No ad alleanza con chi non vuole cambio Ue' : "La condizione per un alleanza con Forza Italia è cambiare le regole europee, non posso allearmi con chi mi dice che l'Europa va bene così". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio ...

Matteo Salvini a Radioanch'io Rai : "Lo spread sale? Non volevano il nostro governo a prescindere" : ...il leader della Lega Matteo Salvini a Radio anch'io replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ...