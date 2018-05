Salvini | ' Nessuno deve aver paura di investire in Italia'

Governo : Salvini - nessuno ha mai pensato all'uscita dall'euro : Sulla scelta di Savona all'economia piuttosto che Giorgetti, Salvini ha spiegato che "Savona era il meglio non leghista, non grillino, che ci avrebbe garantito grandi risultati in Europa, nessun ...

Governo : Salvini - pronti a partire e nessuno ha niente da temere : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Siamo pronti a partire nessuno ha niente da temere, anzi”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine del colloquio al Quirinale. L'articolo Governo: Salvini, pronti a partire e nessuno ha niente da temere sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Salvini : partiamo - nessuno deve temere : 18.43 "Abbiamo fatto il nome al Presidente e abbiamo ben chiara la squadra ed il progetto di Paese. Siamo vogliosi di partire per far crescere l'economia". Così Salvini, leader della Lega, al termine del colloquio con Mattarella. "Non sarà un governo remissivo", "guardiamo al futuro". E "nessuno ha niente da temere, anzi. Vogliamo un governo che metta l'interesse nazionale al centro, prima gli italiani", sottolinea. Faremo crescere il Paese ...

Governo M5s-Lega - Salvini al Quirinale : “Questo progetto ha radici solide. Nessuno ha niente da temere” : “Abbiamo fatto il nome al Presidente e abbiamo ben chiara la squadra ed il progetto di Paese. Siamo vogliosi di partire per far crescere l’economia del paese”. Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega, al termine del colloquio con Mattarella. “Nessuno ha niente da temere, anzi. Ovviamente vogliamo un Governo che metta l’interesse nazionale italiano al centro. Prima gli italiani”. Lo dice il leader della Lega Matteo ...

Salvini - spero ora nessuno metta veti : ANSA, - ROMA, 20 MAG - "Abbiamo chiuso l'accordo su premier e squadra governo, e speriamo che nessuno metta veti su una scelta che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani". Lo dice il ...

M5s-Lega - Salvini : “Premier? Abbiamo scelto un nome equilibrato che soddisfa noi e loro. Nessuno ponga veti” : “Abbiamo chiuso l’accordo su premier e squadra governo, e speriamo che Nessuno metta veti su una scelta che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Fiumicino. Per Palazzo Chigi “Abbiamo scelto un nome equilibrato che soddisfa noi e loro” L'articolo M5s-Lega, Salvini: “Premier? Abbiamo scelto un nome equilibrato che soddisfa noi e ...

Di Battista : Salvini? Non mi fido di nessuno ma è meglio del Pd : Molto meglio Salvini del Pd . In sintesi è questo il succo del discorso fatto da Alessandro Di Battista mentre fervono i colloqui tra Salvini e Di Maio per far nascere un governo giallo.verde.

Governo M5s-Pd - Salvini : “Pronti a scendere in piazza”/ Abbraccio con Berlusconi : “Nessuno ci dividerà” : Governo M5s-Pd, Renzi verso il no: l'ex segretario propenso a rifiutare ogni tipo di trattativa. Intanto nel centrodestra Salvini continua a lanciare frecciate a Berlusconi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:00:00 GMT)