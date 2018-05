Salvini | Io non mollo | andremo al governo fra qualche mese

Salvini a Siena : "Io non mollo - andiamo al governo" - : Il leader della Lega, in Toscana per un appuntamento elettorale in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno, è ritornato anche sul caso del commissario Oettinger: "Vi sembra normale quello ...

Di Maio : «Collaboriamo - fateci ripartire» Salvini : non mollo al governo ci andiamo : I leader di Lega e M5S premono per tornare subito alle urne o per far ripartire la formazione di un governo gialloverde, respingendo l’idea di un governo tecnico di transizione. Di Maio: «Impeachment non è più sul tavolo»

Silvio Berlusconi - il piano per non sparire : 'Tra due mesi...' - la mossa a sorpresa con Matteo Salvini : Sta studiando, in silenzio, l'ennesimo ribaltone. Silvio Berlusconi ha parlato poco, in questi giorni di caos, ma quando l'ha fatto ha creato scompiglio: prima difendendo Sergio Mattarella sull' ...

Di Maio : niente più impeachment - Salvini non lo vuole : Roma, 29 mag. , askanews, 'Prendo atto che Salvini cuor di leone non vuole l'impeachment. Ne risponderà lui'. Comunque la questione 'non è più sul tavolo perché ci vuole la maggioranza'. Lo ha detto ...

Impeachment per Mattarella?/ Di Maio - frattura Lega-M5s : "Salvini 'cuor di leone' non lo vuole più" : Impeachment contro Mattarella? M5s chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, 'Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, ne risponderanno'.

Luigi Di Maio oltre il ridicolo : 'Ritiro l'impeachment - Salvini cuor di leone non lo vuole' : Ci ha messo un paio di giorni, ma alla fine Luigi Di Maio ha capito di aver pestato una m... E così oggi Luigi Di Maio ha deciso di mollare il colpo sull'impeachment a Mattarella . ' Matteo Salvini ...

Di Maio : "Niente impeachment per Mattarella. Salvini non lo vuole" : ... c'era l' abolizione della Fornero , c'era la fine dei manager della sanità nominati dalla politica '. 'Disposti a collaborare con Mattarella' Di Maio ha inoltre detto: ' Spero che si vada al voto il ...

Salvini : 'Prima si vota meglio è - sperando non a Ferragosto' : L'ipotesi di un voto a luglio non dispiace al leader della Lega, Matteo Salvini. "Non possiamo avere un governo fantasma che magari aumenta l'Iva e aumenta le tasse sulla benzina e che poi se ne va ...

Salvini : “Chi insulta e minaccia Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese. Ha sbagliato - ma non parlo di impeachment” : “Chi insulta e minaccia Sergio Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese”. Mentre i 5 stelle sollecitavano una presa di posizione di Matteo Salvini sulla questione della messa in stato d’accusa del capo dello Stato, lui in una diretta Facebook si è dissociato da chi attacca il presidente della Repubblica. “Io sono arrabbiato con Mattarella, ma non parlo di impeachment e non andremo in piazza. Ma ha fatto un errore ...

Governo - tutto rinviato : Cottarelli tornerà domattina al Colle | Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Da Salvini a Calenda un coro di critiche : Niente di fatto oggi al Qurinale per lo scioglimento della riserva del premier incaricato Carlo Cottarelli. Polemiche per i tweet che anticipavano un'intervista al Commissario al Bilancio

Salvini : "Non andremo in piazza" : ... confermando l'asse con M5S in vista delle prossime politiche e la politica del 'doppio forno', ovvero con i grillini e Forza Italia. Anche perché, dice Salvini, con i 5 Stelle abbiamo lavorato bene ...

Spread al top - il commissario Ue attacca : "Così l'Italia non voterà più i populisti" Da Salvini a Calenda è un coro di critiche : Bufera dopo il tweet del commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger: "Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti". Online era finita anche una prima versione non corretta