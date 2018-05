Salvini | ' Alleanza con Forza Italia solo se vuole cambiare le regole europee' - Il Pd si

LEGA - Salvini AVVISA BERLUSCONI/ “Alleanza con FI solo se si vuole cambiare la Ue” : strappo nel Centrodestra? : LEGA, caos centrodestra: SALVINI molla BERLUSCONI? Il Cavaliere è all'angolo: seguirà il Carroccio sulla linea anti-Europa o troverà il coraggio di smarcarsi dall'alleato che tenta l'Opa?(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:08:00 GMT)

Governo - Zaia : “Impeachment? Meglio andare a votare subito”. E sull’alleanza con M5s : “Decide Salvini” : “Siamo in una Repubblica parlamentare e ci siamo trovati davanti a una Repubblica semi-presidenziale o presidenziale. Abbiamo capito che la fiducia al Governo la deve dare anche il capo dello Stato. La verità è che domattina si riva a votare e si vince come prima, a quel punto cosa faremo? Alleanza col M5S? Decide Matteo Salvini, non mischio le vicende nazionali con quelle regionali. L’impeachment ha un problema tecnico, mi sa che è ...

Salvini : 'Alleanza con Forza Italia solo se vuole cambiare le regole europee' - Moody's : 'Riforme o giù il rating' : 29 mag 10:32 Visco: "Vincoli Italia non sono regole Ue ma economia, rischioso fare passi indietro su pensioni" "Non sono le regole europee il nostro vincolo, è la logica economica". Lo dice Ignazio ...

LEGA - MATTEO Salvini COSA FARÀ?/ Alleanza verso Elezioni : M5s o Forza Italia - “da Berlusconi troppi insulti..” : LEGA, COSA farà MATTEO SALVINI? Saltato il governo del cambiamento, il Carroccio è in bilico tra l'Alleanza di Centrodestra e l'asse con il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:52:00 GMT)

